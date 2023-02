Beauceville: ça glisse sur la 110

Voir la galerie de photos

Une centaine de jeunes ont profité d’une belle activité de glisse organisée par un comité de voisins sur la 110e rue, à Beauceville, ce dimanche.

L’idée est partie d’une première fête de voisins à l’automne 2021. Tous les participants ayant apprécié le moment, il a été demandé de prévoir un nouvel événement durant l’hiver. Cherchant une nouvelle idée, le comité organisateur a décidé de faire une grosse cote pour faire de la glissade.

« Où je travaille, chez Pavage de Beauce, on a accès à des véhicules. Alors, parle à un, parle à l'autre, finalement on s'est dit qu'on essayait ça! Ça a été parfait, ce n’était pas trop gros, il n'y a pas eu de débordement, pas de blessé ni rien. C'était numéro un! », se souvient Pierre-Luc Dumaresq, initiateur du projet, en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com.

L’enthousiasme pour l’activité a donné naissance à une rencontre annuelle dont la deuxième édition se tenait ce dimanche. Il semble d’ailleurs que les enfants s’impatientaient à la fenêtre le matin même. Ainsi de 13 h à 16 h, tous ces jeunes ont pu descendre indéfiniment la pente installée par les bénévoles, puisqu’ils étaient remontés en quatre roues au fur et à mesure.

« On a été chanceux avec la météo aussi, c’était parfait! »

Les sept membres du comité organisateur sont des habitants de la rue: Mikael Labrecque, Pierre-Luc Dumaresq, Frédéric Lessard, Tommy Bolduc, Pierre-Luc Thériault, Alain Doyon et Patrick Bélanger. « On est plus que des voisins, on est des chums! Tout le monde embarque dans ça. C'est tellement beau de voir le sourire des enfants glisser, on fait vraiment ça pour ça! », a précisé Pierre-Luc.

Des commanditaires ont fourni des chocolats chauds ou des saucisses à griller. Il y a même des citoyens de la rue qui ont ouvert des feux de camp pour que les participants puissent venir se réchauffer. Les commanditaires ont également permis de mener à bien l’événement. Il s’agit de la ville de Beauceville, IGA de Beauceville, l’entreprise Pavage de Beauce, GBM construction et la compagnie Denis Rodrigue.

« On demande une contribution volontaire pour payer les chocolats chauds et le bouillon de poulet. Mais l'argent qu'on gagne on le garde pour l'édition suivante. »

Il y a très probablement une troisième édition à cette rencontre.

Selon notre photojournaliste sur place, Jessy Pouliot, c'était un très bel événement. Découvrez cette initiative à travers les images qu'il a réalisées sur place.

Vidéos de Pierre-Luc Dumaresq.