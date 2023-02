Les séries sont lancées dans la LHCS

Les séries d’après saisons sont lancées dans la Ligue de hockey Côte-Sud avec la tenue des séries quarts de finales qui se sont amorcées au cours de la fin de semaine.

Chaque équipe a disputé ses deux premières rencontres et l’action reprendra cette fin de semaine avec la présentation des parties trois, quatre et cinq. Le Giovannina de Sainte-Marie fait partie des équipes dominantes jusqu’à présent.

Le Familiprix s’incline

La série opposant le Familiprix de Saint-Joseph qui sont actuellement au septième rang aux Mercenaires de Lotbinière en deuxième place se mettait en branle devant 258 spectateurs le samedi 18 février à l’aréna de Saint-Gilles. Une poussée de trois buts dès la période initiale a mené les Mercenaires vers un gain de 4-1 sur les Joselois.

Ludovic Blais a profité d’un avantage numérique pour donner les devants aux locaux à 4:55, puis Tommy Desrochers a doublé cette avance à 13:36. Adam Drolet a porté la marque 3-0 à 17:36. Après une deuxième période sans buts, Tommy Desrochers a mis le match hors de portée des visiteurs à 17:31 en troisième, but inscrit avec l’aide de Samuel Bisson et Joey Beaudoin qui amassait une troisième passe dans ce match.

Bobby Cadorette a privé le gardien Michaël Denoncourt d’un jeu blanc en marquant le seul but des siens alors qu’il ne restait que 64 secondes à jouer au match.

Deuxième rencontre

Moins de 24 heures après avoir croisé le fer à Saint-Gilles, Mercenaires et Familiprix se retrouvaient au Centre Frameco de Saint-Joseph, dimanche après-midi, pour le deuxième match de cette série. Les Mercenaires l’ont emporté par la marque de 4-3 en prolongation, prenant eux aussi une avance de 2-0 dans leur série.

Il fallait être à l’heure pour ce match puisque Joey Beaudoin a donné les devants aux visiteurs dès la 7e seconde de jeu, un filet inscrit sans aide. Yannick Roy a créé l’égalité à 9:48, mais les Mercenaires ont repris l’avance peu après, Jason Pitt inscrivant son premier des séries à 13:01.

Alexandre Fortin a permis au Familiprix de créer l’égalité 2-2 à 16:54, en fin de deuxième, puis les deux équipes se sont échangé un but en dernière portion de la troisième. Samuel Bisson a donné les devants 3-2 aux visiteurs à 15:55, mais Denis Nadeau forçait la tenue d’une période supplémentaire à 18:57.

Soulignons que le troisième match de cette série aura lieu le vendredi 24 février à Saint-Gilles. Si nécessaire, les parties 4 et 5 sont également prévues samedi et dimanche.

Le Giovannina de Sainte-Marie écrase les Hunters de Saint-Prosper

La dernière série, soit celle opposant les Hunters de Saint-Prosper classé huitième et au Giovannina de Sainte-Marie en première place s’est amorcée samedi soir au Centre Caztel de Sainte-Marie. Les Mariverains ont été sans pitié pour la formation etcheminoise, signant un gain sans équivoque de 11-4. Samuel Landry s’est distingué lors de cette rencontre en amassant sept points, dont trois buts.

La première période a été égale à tous les points de vue, chaque équipe dirigeant 12 tirs et inscrivant deux buts. Christophe Lavoie-Tremblay a donné les devants aux locaux à 3:56, puis Jeffrey Veilleux a profité d’un avantage numérique pour créer l’égalité 28 secondes plus tard. Hugo Lehoux a redonné les devants aux locaux à 12:06, mais Cédric Poulin a permis aux deux équipes de retraiter au vestiaire avec une égalité, à 16:38.

Après que Steve Bergeron ait donné les devants aux Hunters lors d’un avantage numérique dès la 35e seconde jeu en deuxième, le toit du Centre Caztel est littéralement tombé sur la tête des visiteurs qui ont accordé cinq buts sans réplique lors de cet engagement. Michaël Fecteau à 2:50, Samuel Landry à 3:55 et Fecteau, avec son deuxième du match à 5:15, ont assommé leurs adversaires avec trois buts rapides, Charles Bêty lors d’un avantage numérique à 11:18 et Samuel Landry, lui aussi avec son deuxième du match à 19:12, ajoutant ensuite à l’avance du Giovannina.

L’histoire s’est répétée en troisième puisqu’après que Jason Carrier ait inscrit le 4e but des Hunters en avantage numérique à 1:28, les locaux ont ajouté quatre autres buts consécutifs. Nicolas Létourneau à 8:09, Samuel Landry (avec son 3e de la partie) et Olivier St-Cyr, lors d’avantages numériques en un peu plus d’une minute en milieu de période, puis Jonathan Lessard, 25 secondes après le filet de St-Cyr, ont marqué pour le Giovannina qui a dominé 40-32 au chapitre des tirs au but.

Une deuxième victoire pour le Giovannina

Après leur convaincante victoire devant les Hunters samedi soir, le Giovannina se rendait au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, dimanche après-midi, pour le deuxième match de cette série 3 de 5. Un peu à l’image de la veille, l’issue de cette rencontre s’est dessinée en 2e et en 3e période, les visiteurs inscrivant cinq buts sans réplique en route vers un gain de 6-1 et une avance de 2-0 dans cette série.

Tommy Hébert a donné les devants 1-0 aux visiteurs à 5:41 en première, mais Stéphane Pruneau a ramené tout le monde à la case départ avec son premier des séries pour les Hunters à 18:46.

Le Giovannina s’est ensuite détaché de ses adversaires avec trois buts sans réplique de la période médiane. Olivier St-Cyr a donné les devants pour les bons aux visiteurs avec son 2e des séries dès la 19e seconde de jeu et après que Philippe Leclerc ait porté la marque 3-1 à 13:59, Samuel Landry a inscrit son 4e but en deux matchs, portant la marque 4-1 en vertu d’un avantage numérique à 16:27.

Loin de s’arrêter là, la première étoile de la semaine dans la LHCS a ajouté un 5e but à sa fiche en début de troisième, encore en avantage numérique, Yannick Drouin complétant la marque en milieu de période.

Le troisième match de cette série sera présenté le vendredi 24 février au Centre Caztel de Sainte-Marie. Si nécessaires, le match 4 aura lieu le samedi 25 à Saint-Prosper et le 5e le lendemain à Sainte-Marie.

Trois étoiles de la semaine

Première étoile : Samuel Landry, Giovannina de Sainte-Marie — 2 PJ, 5 buts, 6 passes, 11 points

Deuxième étoile : Nicolas Létourneau, Giovannina de Sainte-Marie — 2 PJ, 1 but, 6 passes, 7 points

Troisième étoile : Michaël Fecteau, Giovannina de Sainte-Marie – 2 PJ, 2 buts, 4 passes, 6 points