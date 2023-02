Marie-Philip Poulin et sa bande remportent la Série de la rivalité

La Guadeloupe en fête organise le Défi des générations où les familles sont invitées à s'inscrire pour marcher ou courir le 17 juin prochain. Le défi des Générations est une course organisée dans le cadre des festivités du Choc des Générations. Les distances de 2 km, 5 km et 10 km sont proposées pour cette première édition de la course. Le ...