Les Faucons M15 D3 s’inclinent en demi-finale

Les Faucons M15 D3 de la Polyvalente Saint-François de Beauceville, s’inclinent en demi-finale contre le Graal D1-A au President day Tournament

Du 17 au 20 février dernier avait lieu le President day Tournament dans l’état du New Hampshire aux États-Unis. Deux équipes des Faucons faisaient un retour à l’évènement depuis l’interdiction causée par la pandémie.

Tout d’abord, les M15 ont eu un tournoi avec beaucoup d’opposition. En entrée de jeu, les Faucons ont remporté leur match par la marque de 3-0 contre les Thunderbirds Jr de Springfield. Ensuite, les joueurs de la Polyvalente Saint-François ont connu une défaite de 4-3 aux mains des Islanders de HC Sullivan et une défaite de 3-0 contre New Canaan Winter HC. Le dernier match de la ronde préliminaire s’est terminé par un verdict nul de 1-1 contre les Bulldogs de Yale. Au cumulatif de la ronde préliminaire, les Faucons se sont classés pour la demi-finale qui s’est avérée toute québécoise. En effet, le Graal M15 D1-A du Collège Clarétain est sorti gagnant par le pointage de 3-2. Les M15 peuvent être fiers de leur parcours pour leur première expérience de la saison avec la mise en échec sans restriction.

Pour les M14, le parcours fut un peu plus difficile. L’équipe a dû composer avec la nouvelle réglementation de Hockey USA qui autorise la mise en échec sans restriction au niveau M14. L’aspect physique a été un élément important lors de l’aventure qui n’a pas été en faveur des Faucons. Malgré les 4 défaites de la ronde préliminaire, les joueurs ont vécu une expérience avec du hockey de haut niveau en affrontant les Massconn United HC, VT Flames, 95 Giants et Monarchs JR du New Hampshire.