Les Élites Beauce-Appalaches s'unissent pour vaincre le cancer de la prostate

Les cinq équipes du programme de hockey des Élites Beauce-Appalaches jouaient durant la fin de semaine pour vaincre non seulement leur adversaire respectif, mais également pour vaincre le cancer de la prostate en offrant chacun un match au profit de l’organisme PROCURE.

M13 AAA

La formation des Élites Beauce-Appalaches M13 AAA participait pour un programme double contre la formation Nord-Cotiers la fin de semaine dernière. Tout d’abord, c’est le match du samedi qui avait été choisi pour offrir des dons au profit de PROCURE et ce match avait lieu au Centre Caztel de Sainte-Marie en fin d’après-midi. Ce fut une défaite de 5 à 1, car le niveau d’engagement des joueurs a été moins présent pour cette rencontre. Les détails du plan de match de l’équipe n’ont pas été exécutés. Nathan Duhame a été le seul pointeur du match. Pour ce qui est de la rencontre du dimanche, ce fut un tout autre match. L’intensité des joueurs des Élites a été remarquée et les joueurs se sont bien présentés pour ainsi offrir à leur coach une victoire de 3 à 2 toujours contre la formation Nord-Cotiers. Les joueurs ont exécuté le plan de match en mettant accent sur les petits détails. Il y a un gros progrès au niveau des jeux à la l’intérieur de la boite. Les buts furent l’œuvre de Raphaël Bilodeau, Alexandre Patry et Edouard Corriveau.

« La performance du dimanche tombe bien pour notre équipe. La semaine prochaine nous avons un congé, on va pratiquer cette semaine afin de focaliser sur le programme double dans deux semaines », a mentionné l’entraîneur-chef, Louis Bilodeau.

Effectivement, les prochaines rencontres des Élites Beauce-Appalaches M13 AAA seront dans deux semaines dans la merveilleuse région du Saguenay pour un programme double contre l’équipe Espoir Saguenay-Lac-St-Jean.

Prendre note qu’il est toujours possible de faire des dons jusqu’au 28 février pour PROCURE.

M13 AAA ÉLITE

Deux rencontres étaient à l’horaire pour la formation Beauce-Appalaches M13 AAA Élite. Le premier duel mettant aux prises les As de Québec aux Élites BA à l’aréna de St-Isidore vendredi soir dernier s’est terminé par une victoire de 6 à 1. En plus des six buts, les joueurs des Élites ont créé beaucoup de chances de marquer par de beaux jeux de passe. Les scoreurs furent Sasha Gamache et Simon Delarosbil avec chacun un doublé ainsi que Hugo Bergeron et Loïk Poulin. Le match de samedi dernier était contre les Estacades de la Mauricie qui occupait le 2e rang de la division Entrepôt du Hockey. Avec l’approche de la fin de saison régulière, l’enjeu était important puisque les gagnants prenaient une sérieuse option sur ce fameux 2e rang dans la division Est. Cette rencontre se présentait au Centre Caztel de Sainte-Marie dans le cadre de dons pour PROCURE. Le match s’est soldé par un verdict nul de 5 à 5 à cause d’une belle production offensive d’un côté, mais de l’autre côté par un jeu défensif qui a fait quelque peu défaut. Malgré tout, Jacob Marcoux, Sasha Gamache, Simon Delarosbil, Hugo Bergeron et Ludovic Plante furent les marqueurs des Élites.

« Nous avons bien joué offensivement vendredi soir et samedi après-midi, mais notre jeu défensif du samedi a fait défaut. Notamment en zone neutre où nous avons donné beaucoup d’espace à l’adversaire », a conclu l’entraîneur-chef, Alexandre Roy.

Prochain match de l’équipe Beauce-Appalaches M13 AAA Élite aura lieu à St-Fabien le samedi 4 mars à 17h15 contre les Albatros Est-du-Québec.

M15 AAA

Tout comme le M13 AAA, la formation des Élites Beauce-Appalaches M15 AAA avait également un programme double contre la formation Nord-Cotiers la fin de semaine passée. Le tout à début avec le match pour vaincre le CANCER qui se tenait au Centre Caztel de Sainte-Marie le samedi 25 février dernier. C’est avec une impressionnante production offensive de 10 à 0 que les Élites ont pulvérisé leur adversaire. Un match parfait pour les Élites. Les joueurs ont dominé leur adversaire. L’effort de l’équipe a été plus que remarqué. Le trio Lessard-Vachon et Vallée a été très efficace. La dizaine de buts a été effectuée par 7 joueurs différents : William Lessard (avec 2 buts), Jean-Philip Vachon (avec 2 buts), Alexandre Gilbert (avec 2 buts), Thomas Cyr, Louis-Thomas Vallée, Anthony Breton et Justin Labrecque ont tous fait bouger les cordages du filet adverse. Le gardien de but Félix-Elliot Doyon a ajouté la victoire et le jeu blanc à sa fiche. Pour le deuxième match au lendemain de cette grosse victoire, l’équipe a sorti avec confiance, cela aurait pu être dangereux. Heureusement, l’équipe a respecté le plan de match à la lettre et ce fut une autre belle victoire par la marque de 5 à 2. Les cinq buts furent produits par Justin Cloutier, William Lessard, Rafaël Giroux, Zachary Nadeau et Alexandre Gilbert.

« Nous sommes capables maintenant d’ajuster notre façon de jouer contre différentes équipes. C’est très rassurant pour atteindre notre objectif de finir 7e à l’approche du tournoi de fin de saison », a philosophé l’entraîneur-chef Jean-François Cimon.

Après ce week-end, il ne restera que deux rencontres seulement pour compléter le calendrier de la saison régulière pour les Élites Beauce-Appalaches M15 AAA. Malheureusement, ils seront en congé pour encore deux fins de semaine, car leurs deux dernières rencontres sont prévues que le dernier week-end qui est dans trois semaines.

M15 AAA ÉLITE

Un simple match était au calendrier de l’équipe Beauce-Appalaches M15 AAA Élite. Cette rencontre avait lieu à l’Aréna de St-Isidore le dimanche 26 février en début d’aprèsmidi contre l’Espoir du Saguenay-Lac-Saint-Jean au profit de l’organisme PROCURE. Malheureusement pour les Élites, ils ont échappé la rencontre par la marque de 3 à 2 en faveur de l’équipe Espoir. Le niveau d’effort de l’équipe a semblé insuffisant pendant la rencontre. Les joueurs perdaient leur bataille le long des rampes. Dans cette cause perdante, Charles-Albert Pouliot s’est illustré en marquant les deux buts de l’équipe Beauce-Appalaches.

« Je pense que cette défaite va ramener tout le monde sur terre. Il va falloir mettre ses bottes de travail à l’entraînement afin de retrouver le chemin de la victoire rapidement », a témoigné l’entraîneur-chef-adjoint et responsable du programme des Élites, Simon Larouche.

La rencontre suivante sera le vendredi 3 mars à 13h à l’aréna C.D.G. Intact Assurance Nord à Québec afin d’affronter les As de Québec.

M17 AAA

La formation des Élites Beauce-Appalaches M17 AAA avait un programme double le week-end dernier avec deux lieux et deux adversaires différents. Le premier match était au Pavillon de Québec le samedi soir dernier afin de disputer la victoire contre les As de Québec. Malheureusement les Élites ont subi une défaite de 7 à 4. Ils n’ont jamais eu la chance de prendre les devants dans le match étant constamment en train de faire du hockey de rattrapage. Tout le long du match, les prises de décision avec la rondelle et l’exécution des jeux ont fait défaut. La couverture en zone défensive a été difficile dû à un manque de concentration et un manque d’engagement des joueurs. Dans la défaite, les buts furent inscrits par Justin Boucher-Bernard avec un doublé, Albert Laflamme et Maverick Labonté. Pour le match du dimanche dans le cadre du match PROCURE à l’aréna de St-Isidore, une très grosse victoire de 4 à 2 contre l’Espoir du Saguenay Lac-Saint-Jean a été inscrite à la fiche de l’entraineur-chef Yoan Pinette. Avec un départ canon, la formation Beauce-Appalaches a marqué dès les premiers instants de la rencontre. Par la suite, les joueurs ont resserré la zone défensive pour limiter les chances de marquer. Finalement tous les joueurs ont mis l’épaule à la roue pour aller chercher un gros trois points au classement contre la meilleure équipe au classement. Ce n’était pas parfait, mais tout le monde s’est impliqué dans le match. Maverick Labonté avec un doublé, Elliot Lacroix et Zachary Duhamel ont enfilé l’aiguille pour les Élites.

« La victoire de dimanche n’a pas été volée. Au contraire nous avons travaillé plus fort que l’adversaire et nous avons démontré beaucoup de caractère. Nous allons bâtir sur ce match pour terminer notre fin de saison en force », a évoqué l’entraîneur-chef Yoan Pinette.

Le prochain match sera disputé à domicile au Centre Frameco de Saint-Joseph le vendredi 3 mars à 14h contre les Corsaires Pointe-Lévy.

Pour ceux et celles qui désirent rajouter des dons en argent jusqu’au 28 février pour PROCURE, il est toujours possible d’en faire au nom des Élites, sur le site internet de Procure.

En collaboration avec Yannick Lacroix, responsable de communication média des Élites Beauce-Appalaches.