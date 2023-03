Un accrochage conduit Eliot Grondin à la neuvième position

Eliot Grondin espérait monter sur le podium des Championnats du monde de snowboard cross, qui se tenait à Bakouriani, en Géorgie. Cependant, il a dû se contenter d'une neuvième place.

Le double médaillé olympique s’est toutefois frotté à la négligence du Néerlandais Glenn De Blois en quart de finale, comme ce fut le cas à la dernière Coupe du monde à Cortina d’Ampezzo, en Italie. À cette compétition il avait commis une erreur lors des quarts de finale et ça lui avait aussi valu une neuvième place.

Cette fois, un accrochage « un peu stupide » a fait perdre beaucoup de vitesse à Grondin au troisième virage, tandis que le représentant des Pays-Bas a été disqualifié après la course.

« Je suis arrivé avec moins de vitesse dans le quatrième virage comparativement aux autres gars. Il y avait beaucoup de vent aussi et dans la dernière ligne droite, je n’avançais plus », a expliqué Eliot Grondin à Sportcom, visiblement déçu des événements. « C’est assez frustrant, il y a un contact qui m’a coûté cher, surtout de la façon que ça s’est fait, le gars s’est sorti lui-même en manquant une porte. C’est dur de comprendre pourquoi il a fait ça, mais bon, ça fait partie du sport et il y a plein de choses qui arrivent. C’est sûr qu’une neuvième place, c’est décevant pour moi. »

Selon Grondin, Glenn De Blois ne profite pas d’une très bonne réputation dans le circuit international.

« Ce n’est pas pour être méchant, mais ce n’est pas la personne la plus respectée. Il fait des mouvements assez ridicules. Selon moi, s’il avait réfléchi un peu plus, il aurait compris que je suis vite et il m’aurait suivi dans un train pour descendre à deux jusqu’en bas », a mentionné l’athlète de Sainte-Marie. « C’est un peu une bombe à retardement, tu ne sais jamais ce qu’il va faire. Il est capable de générer beaucoup de vitesse dans ses départs. […] Je me battais avec ceux qui étaient en grande finale à l’entraînement et je n’avais pas de problème, alors je sais que la vitesse est là. Un gars comme ça, tu ne peux pas trop changer ton plan de match, il est tellement imprévisible. Il faut juste être solide sur sa planche et contrôler ce qu’on peut contrôler. »

Médaillé de bronze en ouverture de la saison, en France, Eliot Grondin n’a pas atteint les finales lors des trois Coupes du monde suivantes.

Avec la collaboration de Luc Turgeon, de Sportcom.