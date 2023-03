Retour du tournoi de curling de Saint-Honoré-de-Shenley

Le traditionnel tournoi de curling de Saint-Honoré-de-Shenley fait son grand retour après trois ans d’absence. C’est dans le cadre des festivités du 150e que la municipalité invite les gens à s’inscrire.

En 2017, l’achat d’équipements de curling a été rendu possible grâce à la collaboration de la MRC Beauce-Sartigan, la municipalité de Saint-Honoré et la scierie Carrier Bégin. Afin d’en profiter, la localité organise ce tournoi et rappelle qu’il est ouvert à toutes les personnes de 14 ans et plus.

L’événement se tiendra sur deux fins de semaine. Celle du 25 et 26 mars permettra aux joueurs d’expérience de se livrer une chaude lutte dans le volet compétitif. Une bourse de 200 $ est d’ailleurs prévue pour l’équipe gagnante. On demande d’avoir 2 joueurs réguliers ou avec expérience par équipe.

Le volet amateur, qui accueille les débutants ou les joueurs de catégorie amicale, se tiendra les 1er et 2 avril prochain. Notons qu’aucune expérience n’est requise pour ce volet. Des prix de présence seront offerts aux participants. Une explication des règlements et une démonstration de l’utilisation de l’équipement seront faites avant les parties pour les équipes formées exclusivement de débutants ou sur demande.

Des périodes de location pour entraînement ou pour jouer entre amis seront disponibles avant l’événement. Les réservations se font auprès du service des loisirs de St-Honoré au 418 485-6738 (204) ou par courriel au [email protected]

L’objectif ultime de ce tournoi est de socialiser tout en pratiquant un sport d’équipe dans un esprit de camaraderie. La municipalité de Saint-Honoré est fière de vous accueillir chez elle et invite les entreprises du milieu à constituer des équipes pour participer à ce tournoi!

Les équipes de 4 joueurs peuvent s’inscrire au coût de 200 $ par équipe en remplissant le formulaire d’inscription disponible au https://sthonoredeshenley.com/municipalite/150e/ ou auprès de Mme Karine Champagne au 418-485-6738 poste 204 ou par courriel à [email protected] Les détails de l’horaire seront disponibles sur la page Facebook des Festivités du 150e de St-Honoré : https://www.facebook.com/150StHonore/