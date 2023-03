Rail Jam 2023: un beau succès selon l'organisation

La troisième édition du Rail Jam, présenté par M2 Boardshop, a été un grand succès selon les organisateurs qui sont très satisfaits de l'événement.

« Ça s'est super bien passé ! On a eu beaucoup de monde et il y a eu aussi une vingtaine d'inscriptions. La météo était parfaite aussi. On est content », s'est réjoui Jonathan Quirion, membre de l'organisation, entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

La rencontre de snowboard avait lieu dans la 113e rue à Saint-Georges ce samedi. Une compétition opposait plusieurs professionnels et plusieurs débutants. Dans la catégorie pro, les trois gagnants se sont partagé une bourse de 2 000$.

« L'ambiance était le fun! Oui il y aura une quatrième édition, on vise même à grossir notre événement », a confié Jonathan.

Gagnants pour les pros :

1er: Jean-Mathieu Durette

2e: Even Mercier

3e: Jérémy Bilodeu

Gagnants pour les débutants :

1er: Éloi Rouillard

2e: Dylan Durand

3e: Maime Boutin

Eliot Ferland a remporté le Best Trick présenté par Snack attaque.

Sur place, il y avait également plusieurs kiosques, notamment un de Patagonia dont la représentante est venue de Montréal pour l'occasion.