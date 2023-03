Jeux du Québec: deux victoires pour les hockeyeuses de Chaudière-Appalaches

La troisième édition du Rail Jam, présenté par M2 Boardshop, a été un grand succès selon les organisateurs qui sont très satisfaits de l'événement. « Ça s'est super bien passé ! On a eu beaucoup de monde et il y a eu aussi une vingtaine d'inscriptions. La météo était parfaite aussi. On est content », s'est réjoui Jonathan Quirion, membre de ...