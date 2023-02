Jeux du Québec: 34 athlètes beaucerons seront présents

Ce sont 34 athlètes qui représenteront la Beauce à l’occasion de la 56e Finale des Jeux du Québec qui se tiendra à Rivière-du-Loup du 3 au 11 mars prochain.

Ils seront accompagnés de huit entraîneurs, accompagnateurs et missionnaires beaucerons.

L'événement sera réparti en deux blocs. Le premier commencera le 3 mars avec le curling féminin, la gymnastique, l'haltérophilie, le hockey féminin, le patinage artistique, le patinage de vitesse, le plongeon et le taekwondo. Puis, le second débutera à compter du 7 mars, avec le badminton, la boxe, le curling masculin, le hockey masculin, le judo, la ringuette et le ski de fond. La cérémonie de fermeture aura lieu le 11 mars.

Les Beaucerons à surveiller

Selon l'organisation, plusieurs Beaucerons se démarquent particulièrement à l'aube de la compétition. Il faudra donc surveiller:

- Charline Bourque en judo, car à 15 ans elle est aussi qualifiée pour représenter le Québec aux Jeux du Canada.

- Léah Michaud en judo, puisqu'elle a remporté le titre de championne canadienne lors de la dernière saison.

- Justin Rodrigue, 17 ans, en judo également. L'an passé, il s'est qualifié pour le Championnat national Élite 2022 de judo où se réunissaient les huit meilleurs athlètes au pays, dans chacune des catégories de poids.

L'organisation des Jeux du Québec souligne également l'histoire de:

- Marylee Brochet au curling féminin. Elle suit les traces de sa mère, qui est l'entraîneur de l'équipe, et de ses trois tantes. Les quatre femmes ont elles aussi participé aux Jeux du Québec en curling.

- Catherine Goupil en haltérophilie. Elle a déjà remporté trois médailles lors de la Finale des Jeux du Québec en 2019. En juin dernier, elle a aussi remporté la médaille d'or des Championnats canadiens juniors d'haltérophilie.

Voyez ci-dessous la liste des participants de Beauce-Etchemin.