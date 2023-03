Jeux d'hiver du Canada: journée en or pour les judokates

Les judokates québécoises ont mis un point final à une très belle semaine aux Jeux d’hiver du Canada de 2023 à l’Île-du-Prince-Édouard samedi en remportant les épreuves par équipe.

Avant d’être couronnées championnes des Jeux du Canada, les Québécoises ont disposé des Manitobaines en quart de finale et des Ontariennes dans les demi-finales. Elles ont triomphé après avoir battu les Albertaines dans l’ultime affrontement de leur journée, perdant un seul de leurs six combats.

Charline Bourque, de Saint-Alfred, Laurence Gagnon, de Saguenay, Mélody Grenier, de Val-des-Sources, Frédérique Lavigne, de Montréal, Loïka Robertson, de Saint-Sixte, Maya Roy, de Val-des-Sources, et Catherine Toshkov, de Sainte-Julie, défendaient les couleurs de la province.

« Ça s’est vraiment bien passé. Je pense qu’on a toutes donné tout ce qu’on avait, notre 120 %. On y est allées un combat à la fois, on est vraiment contentes. C’est une de nos meilleures compétitions pour tout le monde », a raconté Lavigne.

Hockey

Déception pour les hockeyeuses du Québec qui n’ont pas fait le poids contre les Britanno-Colombiennes, victorieuses 6-1 dans la demi-finale disputée au Credit Union Place à Summerside.

La troupe de l’entraîneur en chef Pascal Dufresne, de Québec, a pris les devants 1-0 vers le milieu de la première période, mais la formation de l’Ouest a répliqué six minutes plus tard. Le but qui s’est avéré vainqueur a été inscrit après quatre minutes de jeu au deuxième tiers par l’équipe britanno-colombienne, qui en a ajoutés deux autres avant la fin de l’engagement.

Énorme surprise dans l’autre demi-finale qui était présentée à l’Aréna MacLauchlan, à Charlottetown, alors que les hockeyeuses néo-écossaises ont eu le meilleur face aux Ontariennes. Leur victoire de 3-2 leur permet d’accéder à leur première finale des Jeux du Canada.

Les Québécoises ont donc rendez-vous avec les Ontariennes dans le duel pour la médaille de bronze dimanche.

Rappelons que Rosalie Breton de Saint-Bernard fait partie de l’équipe. Elle joue actuellement avec les As de Québec.