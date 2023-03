Les séries demi-finales de la Ligue de hockey Côte-Sud sont lancées

Les séries demi-finales 4 de 7 se mettaient en branle ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud avec les deux premiers duels des séries opposant, d’une part, le Décor Mercier au Giovannina de Sainte-Marie et de l’autre, le Pavage Jirico aux Mercenaires de Lotbinière.

Si Mercenaires et Pavage Jirico ont divisé les honneurs de ces deux premiers affrontements, chaque équipe l’emportant sur la route, le Giovannina de Sainte-Marie semble avoir déjà pris une première option dans leur affrontement 4 de 7 avec deux victoires.

Sainte-Marie prend les devants 1-0...

La série opposant le Décor Mercier au Giovannina se mettait donc en branle au Centre Caztel de Sainte-Marie et le Giovannina, mené par Samuel Landry qui a inscrit un doublé, a défait les Magnymontois par la marque de 5-1, prenant ainsi les devants 1-0 dans ce duel.

Le Giovannina a terminé le premier engagement avec une avance de 1-0, Charles Bêty inscrivant le seul but de l’engagement sur des aides Michaël Fecteau et Félix-Antoine Chabot à 7:54. Hubert Joncas a créé l’égalité à 2:14 en début de deuxième, puis le Giovannina a pris le contrôle du reste du match, marquant deux buts en milieu d’engagement pour prendre les devants 3-1. Jacob Roy, sur des passes de Jason Breton et Charles Bêty, a inscrit ce qui allait être le but vainqueur à 10:51, suivi de Samuel Landry avec son premier but du match au terme d’un effort individuel à 14:32.

Les Mariverains ont concrétisé leur victoire avec deux autres buts lors du 3e engagement, soit le deuxième du match de Samuel Landry sur une passe de Nicolas Létourneau à 4:27, puis celui de Yannick Drouin, sans aide, alors qu’il ne restait que dix secondes au cadran.

... puis l’emporte dans le match no 2

Giovannina et Décor Mercier se retrouvaient à l’aréna de Montmagny le samedi 4 mars pour le deuxième affrontement de leur série 4 de 7 et les Mariverains, qui avaient éliminé les Hunters de Saint-Prosper en trois matchs consécutifs lors de la première ronde, sont demeurés la seule équipe invaincue jusqu’ici en séries en vertu d’un gain convaincant de 6-2, qui leur procure ainsi une avance de 2-0 dans cette demi-finale.

Après que Jason Breton ait donné les devants 1-0 au Giovannina à 10:52 en première, le Décor Mercier a répliqué avec deux buts consécutifs, pour terminer cette période avec leur première avance de l’actuelle série. Jean-Christophe Laflamme a tout d’abord créé l’égalité avec son premier des séries à 12:22, jeu préparé par Benjamin Bélanger, puis Alex Jalbert a donné les devants aux Magnymontois avec son 4e de l’après-saison, sur une aide de Jean Daniel Gauthier, à 14:21.

Le reste de la rencontre a été l’affaire des Mercenaires qui ont inscrit les cinq derniers buts du match. Nicolas Létourneau a d’abord créé l’égalité 2-2 avec son 2e des séries à 3:23 et un peu plus de cinq minutes plus tard, Alexis Guillemette inscrivait ce qui allait devenir le but de la victoire.

Les visiteurs ont ajouté trois autres buts sans réplique en troisième, confirmant ainsi leur victoire. Samuel Landry, avec son 8e de l’après-saison, a porté la marque 4-2 en faveur des Mariverains à 8:16, puis Yannick Drouin a annihilé tout espoir de remontée en inscrivant le 5e but des siens à 16:35. Anthony Dumont a complété la marque pour les vainqueurs avec un but sans aide, son premier des séries, à 19:11.

Le Pavage Jirico s’impose en lever de rideau...

La série opposant le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli aux Mercenaires de Lotbinière se mettait elle aussi en marche le vendredi 3 mars au Centre sportif de Saint-Gilles. Mené par Nicolas Lamarre qui a engrangé trois points, dont deux buts, le Pavage Jirico a signé un gain de 5-2, prenant ainsi les devants 1-0 dans cette série.

Lamarre a donné le ton pour les visiteurs en inscrivant les deux premiers buts de la rencontre, le premier à 7:29 et le second à 10:33, les deux fois sur des aides, entre autres, de Zachary Ouellet. Louis-Gabriel Migneault a permis au Pavage Jirico de terminer ce premier engagement avec une avance de 3-0 alors qu’il complétait une manœuvre orchestrée par Carl Gagné-Bernier et Zacharie Dumas lors d’un avantage numérique à 17:30.

Janin Desjardins a porté la marque 4-0 sur une aide de Nicolas Lamarre à 2:27 en deuxième avant que les locaux inscrivent leur premier but de la rencontre, soit celui de Mickaël Bélanger en avantage numérique à 9:50, toujours en deuxième.

Jordan Hewey a rétréci l’écart à deux buts avec son 1er des séries à 5:08 en troisième, mais Louis-Gabriel Migneault a mis fin à toute tentative de retour des Mercenaires avec son deuxième de la rencontre, lui aussi, quatre minutes plus tard.

... puis les Mercenaires répliquent

Le deuxième match de cet affrontement 4 de 7 était lui aussi disputé samedi soir, du côté du Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Bien décidés à se venger de leur échec de la veille, les joueurs des Mercenaires ont dominé cette rencontre, l’emportant 6-2 et créant ainsi l’égalité 1-1 dans cette série. À souligner le tour du chapeau de Jason Vaillancourt lors de cette rencontre.

Un peu à l’image du Pavage Jirico la veille, les Mercenaires ont pris le contrôle du match dès la période initiale avec deux buts sans réplique. Alexandre Chrétien a donné l’avance aux visiteurs à 13:20, puis Jason Vaillancourt a doublé cette avance à 17:01.

Cinq buts ont été inscrits en deuxième, les visiteurs dominant cet engagement avec trois buts contre deux pour terminer celui-ci avec un avantage de 5-2. Joey Beaudoin a donné l’avance 3-0 aux Mercenaires avec son 4e des séries lors d’un avantage numérique à 9:20 avant que les locaux ne s’inscrivent à la feuille de pointage par l’entremise de Janin Desjardins, son 2e des séries inscrit sans aide à 14:02.

Jason Vaillancourt a ensuite donné une avance de trois buts aux Mercenaires avec deux buts consécutifs. Il a tout d’abord inscrit son 2e de la rencontre à 14 :02 avant de compléter son tour du chapeau à 17:05, sur une aide de Samuel Bisson qui a également récolté trois points lors de ce match (3 passes), tout comme Joey Beaudoin (1-2-3).

Janin Desjardins a rétréci l’écart avec son deuxième de la rencontre en avantage numérique à 19:01, mais Alexandre Chrétien a scellé l’issue du match en inscrivant son deuxième filet de la soirée tôt en troisième, complétant alors une manœuvre de Louis-Gabriel Côté et Adam Drolet à 2:52.

Suite des séries

Soulignons que les rencontres 3 et 4 de ces séries 4 de 7 seront présentées le week-end prochain. Une seule partie sera à l’affiche le vendredi 10 mars, alors que Saint-Jean-Port-Joli visitera les Mercenaires à l’aréna de Saint-Gilles à compter de 21 h. Cette série se poursuivra le lendemain avec la présentation du match no 4, à 20 h 30, au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli.

Le match no 3 de la série opposant le Giovannina au Décor Mercier reprendra le samedi 11 mars à 19 h 30 au Centre Caztel de Sainte-Marie et se poursuivra le lendemain, dimanche 12 mars, à l’aréna de Montmagny, rencontre qui débutera à 14 h.

Trois étoiles de la semaine

Première étoile: Samuel Landry, Giovannina de Sainte-Marie — 2 PJ, 3 buts, 1 passe, 4 points

Deuxième étoile: Jason Vaillancourt, Mercenaires de Lotbinière — 2 PJ, 3 buts, 1 passe, 4 points

Troisième étoile: Nicolas Lamarre, Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli — 2 PJ, 2 buts, 1 passe, 3 points

Avec la collaboration de Serge Lamontagne, relationniste