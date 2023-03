Deux spectacles offensifs et une victoire pour le Cool FM

Le Cool FM avait deux gros match lors du dernier weekend alors que l'équipe visitait l'Assurancia à Thetford avant de recevoir les Marquis à domicile.

Dans les deux cas, ce fut un festival offensif. À Thetford, l'équipe de Serge Forcier a manqué d'opportunisme et s'est avouée vaincue par la marque de 7-5. Le lendemain, le Cool FM a affronté les Marquis au Centre Sportif Lacroix-Dutil et se fut tout un spectacle pour les 1 663 partisans présents. Alexandre Gosselin a donné la victoire au Cool FM par la marque de 7-6 en prolongation. Lors des deux parties, le Cool FM a joué avec un alignement réduit à seulement 4 défenseurs qui ont élevés leur jeu d'un cran.



Vendredi soir à Thetford contre l'Assurancia

Dès les 4 premières minutes de jeu, l'Assurancia donne le ton avec 2 buts rapides par Maxime Lecours et Joey Ratelle. Afin de calmer les locaux, Dave Hamel livre un combat avec Thomas Bellemare, où Hamel passe un retentissans KO à son adversaire. La technique semble fonctionner puisque le Cool FM reprend du rythme après cette bataille, sans toutefois trouver le fond du filet.



Le Cool FM prend le dessus avec 3 buts en deuxième période. Francis Paré lance Michael Rhéaume en échappé et ce dernier bat le gardien Cadorette d'un tir dans le haut du filet. William Breton inscrit ensuite son 6e filet de la saison à partir de derrière le filet en envoyant la rondelle dans le dos du gardien afin de créer l'égalité. Maxime Chagnon prend ensuite un puissant tir qui est stoppé par Cadorette, mais il ne peut rien faire sur le retour que Philippe Hudon pousse dans le filet. En retard par un but, l'Assurancia tourne le match de côté avec 2 buts rapides. Joey Ratelle sort la pelle pour pousser une rondelle perdue dans le trafic dans le but, puis Alexandre Goulet profite d'un revirement pour battre Raphael Girard d'un tir parfait. C'est 4-3 Thetford à ce moment.



La troisième période commence avec deux buts rapides. L'Assurancia marque d'abord grâce au tir précis de Guillaume Lépine, mais le Cool FM riposte avec Philippe Hudon qui redirige le tir frappé d'Alexandre Gosselin. L'échange de buts se continue alors que Francis Wathier redonne 2 buts d'avance à Thetford avec un tir frappé qui touche le bâton d'un défenseur. Le Cool FM rétrécie l'écart de nouveau quand Anthony Verret continue son bon travail récent avec un but sur un tir que Cadorette aimerait revoir. L'Assurancia cloue finalement le match avec un dernier but dans un filet désert afin de faire 7-5.



Les avantages numériques: St-Georges 0/5, Thetford 0/1

Les tirs: St-Georges 23 (8-10-5), Thetford 34 (7-16-11)

Les trois étoiles

1- Francis Wathier THE (1b 2p)

2- Maxime Lecours THE (1b)

3- Philippe Hudon STG (2b 1p)



Samedi soir à St-Georges contre les Marquis

Le Cool FM commence le match d'une manière assez surprenante contre les Marquis. Alors que leur meilleur élément du désavantage numérique, Keven Cloutier, est au cachot, l'équipe de la Beauce attaque quand même et va même inscrire 2 filets sur le même désavantage numérique. Philippe Hudon profite d'abord d'une bourde d'un joueur de Jonquière pour battre le gardien d'un puissant lancer. Un peu plus tard, sur une attaque bien orchestrée par Anthony Verret et Mathieu Gagnon, Francis Paré prend un tir sur réception qui déjoue la vigilance de Émile Samson. 73 secondes plus tard, Pierre-Luc Veillette complète le jeu de Mathieu Gagnon pour faire 3-0. ce filet chassera Samson de la cage des Marquis au profit de Tristan Bérubé.



En seconde période, les Jonquièrois se réveillent via Christian Ouellet qui profite d'un revirement pour faire 3-1. Le Cool FM trouve le tour de reprendre 3 buts d'avance quand Anthony Verret complète avec brio la passe de Yannick Tifu. Cette avance tient 32 secondes lorsque Louis-Philippe Denis, devant le filet, inscrit le second des Marquis. L'unité d'avantage numérique de Jonquière frappe également alors que Philippe Paradis touche la tir de Christian Ouellet pour réduire l'écart à un but. Cependant, le Cool FM aussi bénéficie d'une supériorité numérique fructueuse. Le premier tir est bloqué par Bérubé, mais Frédéric Bergeron s'y prend par 2 fois et tappe la rondelle au volet derrière le gardien pour faire 5-3 après 40 minutes.



Les Marquis attaquent le filet de Sébastien Auger en troisième période et parviennent à créer l'égalité même. Le premier des deux buts est du bâton d'Eliezer Sherbatov et le second, de celui de Louis-Philippe Denis qui complète un jeu de Simon-Claude Blackburn. Avec une marque égale, le Cool FM trouve toutefois le moyen de reprendre les devant lorsque Frédéric Bergeron s'amène en 1 contre 1 face au défenseur de Jonquière. Bergeron mystifie le défenseur d'une feinte et sert une autre feinte digne des jeux de la semaine au gardien Bérubé. En fin de match, Jonquière enlève son gardien au profit d'un attaquant supplémentaire et la stratégie paie quand le tir de Vincent Drolet se fraie un chemin jusque derrière le gardien. Nous aurons besoin de la prolongation.



En prolongation, le jeu est quelque peu décousu de part et d'autres, mais les deux gardien doivent se signaler. Finalement, Anthony Verret crée un revirement qu'il remet à Frédéric Bergeron. Bergeron entre en zone offensive, redonne à Verret et le numéro 21 passe à Alexandre Gosselin qui vient appuyer l'attaque. Gosselin prend un tir bas auquel le gardien ne s'attendait pas et fait lever la foule de 1663 spectateurs présents.



Les avantages numériques: St-Georges 1/3, Jonquière 1/3

Les tirs: St-Georges 34 (11-13-9-1), Jonquière 40 (12-14-12-2)

Les trois étoiles

1- Alexandre Gosselin STG (but gagnant)

2- Frédéric Bergeron STG (2b 1p)

3- Christian Ouellet JON (1b 2p)



Le Cool FM retrouvera ses partisans ce vendredi 10 mars à 20h alors que les Éperviers de Sorel-Tracy seront les visiteurs.

L'équipe ira sur la route une dernière fois cette saison dimanche alors qu'elle rendra visite aux 3L de Rivière-du-Loup.

Avec la collaboration de Samuel Busque, aux communications du Cool FM.