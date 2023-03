Des médailles et des rubans à profusion pour les patineuses du CPA St-Georges

Lors de deux compétitions, les patineuses du CPA de Saint-Georges ont bien performé et sont revenues avec plusieurs récompenses.

Deux athlètes ont représenté leur club à la compétition Claude-Routhier à Drummondville du 10 au 12 février. Marie-Maxim Bernard a terminé avec une médaille d’argent dans la catégorie Star 5 moins de 13 ans. Tandis que Léa Fortin a récolté la médaille de bronze dans la catégorie Star 5 plus de 13 ans.

Les 25 et 26 février, 22 patineuses étaient sur la glace de l’aréna à Saint-Prosper pour la compétition Germaine Poulin.

Èva Bourque a terminé avec un ruban d’argent dans la catégorie Star 2, Mélodie McCutcheon a fini au septième rang dans la catégorie Star 6, Maëlle Morin quatrième dans la catégorie Star 5 moins de 13 ans et Lory-Ann Vallée quatrième dans la catégorie Star 5 plus de 13 ans. Léa Fortin a pris la 6e place dans la catégorie Star 5 plus de 13 ans, Emma Roy, Juliette Bélanger et Alyson Bureau Boulanger ont obtenu le ruban de bronze dans la catégorie Star 2.

Zoé Grondin a récolté le ruban or dans la catégorie Star 3, Rosalie Paquin le ruban argent, Annabelle Vallée le ruban d’argent dans la catégorie Star 2, Ély-Rose Vallée a terminé au quatrième rang dans la catégorie Star quatre moins de 10 ans, Angélie Fortin est cinquième dans la catégorie Star 4 moins de 13 ans et Sabrina Rodrigue cinquième dans la catégorie Star 6.

Chez les médaillées de bronze ont retrouvé Èmy Bégin dans la catégorie Star 5 plus de 13 ans, Oksana Breton dans la catégorie Star 4 moins de 13 ans et Marie-Maxim Bernard dans la catégorie Star 5 moins de 13 ans.

Les médaillées d’argent sont Laurence Cloutier dans la catégorie Star 5 moins de 13 ans, Sarah-Maude Bouchard dans la catégorie Star 5 plus de 13 ans et Anne-Sophie Rancourt dans la catégorie Star 6.

Finalement, les récipiendaires de la médaille d’or sont Laurence Duquette dans la catégorie Star 5 moins de 10 ans et Alexia Duquette dans la catégorie Star 5 moins de 13 ans.