Une importante annonce à venir pour les Élites Beauce-Appalaches

Une journée exceptionnelle pour l’organisation des Élites Beauce-Appalaches sera à l’horaire samedi 18 mars, à compter de 14 h 30 au Centre Frameco de Saint-Joseph.

En plus d’un programme triple qui sera disputé sur la patinoire (14h30 M15 AAA, 16h M15 AAA Élite et 18h M17 AAA), il y aura une cérémonie officielle qui se tiendra entre le match #2 et le match #3 afin d’annoncer une association des Élites avec une grande entreprise beauceronne.

M13 AAA

Un programme double à Jonquière était à la fiche le week-end dernier pour les Élites Beauce-Appalaches M13 AAA contre l’Espoir du Saguenay-Lac-St-Jean.

Pour la rencontre du samedi à l’aréna Foyer des loisirs, une défaite de 4 à 2 fût inscrite au dossier de l’entraîneur-chef Louis Bilodeau. Les joueurs des Élites ont pris quelques minutes avant de se mettre en marche pour la rencontre. L’adversaire en a profité pour prendre rapidement les devants. Par la suite, l’équipe s’est remise en branle, l’effort et l’engament des joueurs étaient très bons. Or, les joueurs ont manqué d’opportunisme en manquant quelques filets qui auraient pu replacer l’équipe au niveau du pointage. Dans l’ensemble, ce fut un très bon match pour les Élites Beauce-Appalaches. Samuel Beaulieu et Alexandre Patry ont noirci la feuille de pointage pour la formation Beauce-Appalaches.

Pour le match du dimanche, les joueurs étaient prêts à débuter le match, mais l’adversaire a été tenace. L’Espoir du Saguenay-Lac-St-Jean a continué son bon travail du week-end et a rapidement pris les devants encore une fois. Une autre défaite par la marque cette fois-ci de 8 à 5 a été encaissée par les Élites Beauce-Appalaches. La défensive a trop souvent laissé ouverte l’enclave, laissant accès aux joueurs adversaires et ils en ont profité. Pour le reste, sans tenir compte du résultat, l’équipe a quand même bien joué. L’effort reste constant de match en match.

« Mises à part les premières minutes du premier match, on a bien joué dans l’ensemble. L’engagement des joueurs reste très bon », a constaté l’entraîneur-chef Louis Bilodeau.

Il reste seulement deux rencontres au calendrier de la saison régulière des Élites Beauce-Appalaches M13 AAA. La prochaine rencontre sera à l’étranger, soit au OYC de Drummondville le samedi 18 mars contre les Cascades Élite. Le prochain match à domicile et le dernier du calendrier sera le dimanche 19 mars à 11 h 30 au Centre Caztel à Sainte-Marie, contre les Albatros Est-du-Québec.

M13 AAA ÉLITE

Deux rencontres à domicile étaient dans les plans pour la formation Beauce-Appalaches M13 AAA Élite.

Une défaite de 2 à 1 a été remarquée samedi dernier le 11 mars au Centre des loisirs Desjardins à East-Broughton contre les Cascades Élites. Ce fut une première période difficile. Les joueurs ne semblaient pas prêts pour le début de la rencontre. La préparation de l’équipe n’était pas excellente. Après un déficit de 2 à 0, Hugo Bergeron a enfilé l’aiguille en troisième période, mais il était trop tard. L’équipe des Élites Beauce-Appalaches n’a pas été capable de compléter la remontée.

Le lendemain, la formation de l’entraîneur-chef Alexandre Roy affrontait l’Espoir du Saguenay-Lac-St-Jean au Centre Frameco à Saint-Joseph. Une belle victoire de 5 à 1 fut inscrite à la fiche des Élites. Nathan Gosselin, Ludovic Plante, Jacob Marcoux, Louis-David Bédard et Hugo Bergeron furent les cinq scoreurs du match dans la victoire des Élites.

« Depuis quelques matchs, nous prenons beaucoup trop de pénalités. Nous allons devoir être plus disciplinés. C’est un aspect que nous devons améliorer », a averti l’entraîneur-chef Alexandre Roy.

Tout comme pour l’équipe M13 AAA, il ne reste que deux rencontres au calendrier de la saison régulière pour la formation M13 AAA Élite. Ce sera un calendrier semblable aux plus jeunes, soit la prochaine rencontre sera à l’étranger au OYC de Drummondville le samedi 18 mars, contre les Cascades Élite, et le dernier match sera à domicile le dimanche 19 mars, à 13h, au Centre Caztel à Sainte-Marie, contre les Albatros Est-du-Québec.

M15 AAA ÉLITE

Un gros mandat était au calendrier des joueurs Beauce-Appalaches M15 AAA Élite en participant à deux gros tests sur la route contre les deux meilleures équipes de la division Entrepôt du hockey.

Les Élites Beauce-Appalaches, qui sont en troisième position au classement, ont soutiré un verdict nul de 2 à 2 au Pavillon Jean Béliveau à Victoriaville samedi dernier contre les Cascades Élite qui étaient 2e au classement. Ce fut une rencontre intense, très serrée et très physique. Les joueurs n’ont jamais abandonné. Les joueurs commencent à respecter le plan de match et à apporter les petits ajustements nécessaires pendant la rencontre. Jacob Boucher a marqué le premier but des Élites, lui qui est maintenant permuté à l’attaque depuis quelques matchs. Charles-Albert Pouliot a marqué le but égalisateur à la fin de la troisième période.

Dimanche dernier, la formation de l’entraîneur-chef Philippe Garnier en a surpris plusieurs en remportant par un pointage de 6 à 4 la première position au classement Entrepôt du Hockey, soit les Estacades de la Mauricie sur leur propre patinoire à l’Aréna Grand-Mère. Il aura fallu une remontée du tonnerre, car l’équipe beauceronne tirait de l’arrière 3 à 0 en milieu de 2e période. Ce fut une grosse preuve de caractère pour les joueurs des Élites. Ils ont renversé le momentum et n’ont jamais regardé en arrière par la suite. Charles-Albert Pouliot, Charles-Antoine Dubé avec deux buts, Jacob Boucher, Dominic Bolduc et Sam-Félix Poulin ont marqué dans la victoire. Avec un effectif réduit, il y a des joueurs tels que Milan Paré et Dominic Bolduc, qui ont pris plus de responsabilités et de temps de glace et ils ont vraiment livré la marchandise.

« Nous nous étions donné comme objectif d’aborder les deux matchs comme des matchs de séries éliminatoires. Ça a porté fruit avec un verdict nul samedi et une grosse remontée résultante à une victoire le dimanche. Je suis vraiment fier de mes joueurs, vraiment fier de l’ambiance dans l’équipe et vraiment satisfait du week-end. Ça augure bien pour le reste de la saison », a ressenti l’entraîneur-chef Philippe Garnier.

Samedi prochain sera le dernier match du calendrier de la saison régulière pour le M15 AAA Élite. Le match sera disputé au Centre Frameco à Saint-Joseph le samedi 18 mars à 16h, contre les Estacades de la Mauricie.

M17 AAA

Un programme double à Jonquière était au calendrier pour les Élites Beauce-Appalaches M17 AAA contre l’Espoir du Saguenay-Lac-St-Jean à l’Aréna Foyer des loisirs à Jonquière. Malgré un même résultat de deux défaites, ce fut deux rencontres complètement différentes.

Samedi dernier, ce fut un match difficile pour la formation de l’entraîneur-chef Yoan Pinette avec une défaite de 8 à 3. Les joueurs n’ont pas vraiment suivi le plan de match. L’équipe a donné beaucoup trop de surnombres. Les joueurs des Élites ont été indisciplinés, donnant beaucoup de pénalités. Avec la longue liste de joueurs toujours à l’infirmerie et étant souvent en désavantage numérique, il est difficile pour l’équipe de garder le rythme contre une équipe qui est au sommet du classement de sa division. Les trois buts marqués par les Élites furent effectués par Alex Gilbert, Gabriel Nadeau et Zachary Duhamel.

Même si une défaite de 4 à 1 a été inscrite au dossier lors de la rencontre du dimanche, ce match fut différent à bien des égards. L’équipe a permuté un joueur de défense à la faveur de l’attaque. De plus, l’équipe a appelé un joueur affilié pour augmenter le nombre d’attaquants à 9 pour avoir 3 trios complets. Pas évident pour les Élites M17 AAA qui ont constamment un alignement instable. Deux buts ont été marqués par l’adversaire dans un filet désert en fin de match. Bref, on peut affirmer que c’était plus un match de 2 à 1. L’équipe des Élites a été dans le coup jusqu’à la toute fin. Tout le long de la rencontre, les joueurs furent physiques et ce fut un match très émotif. Gabriel Nadeau fut l’unique marqueur du match pour les Élites.

« Je suis fier du match du dimanche. Ce fut l’un de nos meilleurs matchs de l’année. Nous avons eu nos chances de scorer. Nous aurions pu sortir de ce match avec une victoire », a louangé l’entraîneur-chef Yoan Pinette.

Samedi prochain sera également le dernier match du calendrier de la saison régulière pour le M17 AAA. Ce match clôturera un programme triple au Centre Frameco à Saint-Joseph le samedi 18 mars à 18h, contre les Estacades de la Mauricie.

Communiqué de presse fait par Yannick Lacroix, responsable de communication média des Élites Beauce-Appalaches.