L'Escadron 881 de Saint-Joseph-de-Beauce en survie hivernale

Les Cadets de l’air de l’Escadron 881 de Saint-Joseph-de-Beauce ont vécu leur traditionnelle survie hivernale pendant la fin de semaine du 18 février, au Domaine du Radar à Saint-Sylvestre.

Durant leur séjour, ils ont pu mettre en pratique les notions de sécurité acquises lors des instructions en salle. Ils ont aussi participé à la construction de tombeaux.

Dans le but de leur apprendre à s’orienter en forêt, des marches topos étaient au rendez-vous, et ce, à différents moments de la journée. De plus, les cadets ont dormi dans des tentes de survie militaire, qu’ils avaient dressées eux-mêmes. Le tout était supervisé par des instructeurs qualifiés en survie hivernale par temps froid.

Les jeunes entre 12 et 18 ans qui souhaitent faire partie de ce groupe peuvent se rendre à l’école secondaire Veilleux, tous les vendredis soirs à 18h30, du mois de septembre au mois de juin.

Le programme des cadets est financé par le ministère de la Défense nationale en collaboration avec la Ligue des cadets de l’air un organisme civil. Pour toute information, visitez la page Facebook de l’Escadron 881 des cadets de l’air de Saint-Joseph-de-Beauce.