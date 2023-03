Hockey: les Lynx entament les séries

Les joueurs de hockey de l'équipe des Lynx, de l'école Jésus-Marie de Beauceville se mettent en mode séries.

M13 D2

L’équipe de Thierry Roy sera à Mont-Joli pour débuter les séries et les Lynx seront dans un pool à 5 équipes.

Leur parcours débute vendredi 17 mars à 14h30 vs École secondaire Saint-Marc. Le lendemain, dès 9 h, ce sera Le Collège de Lévis qui affrontera les Lynx. À 13 h 30 l’équipe locale le Mistral se frottera aux Lynx et pour terminer les Sphinx de Rivière-Du-Loup sera la dernière équipe du weekend. Pour avancer à la ronde, le premier du pool va direct en demi-finale et le deuxième et le troisième du pool passent en quart de finale.

M15 D2

L’équipe de Vincent Rodrigue sera de retour sur la glace seulement la fin de semaine du 24 février.

M15 D1

L’équipe de Pierre Poulin sera dans la région de Québec pour débuter les séries.

Vendredi, dès 10 h au Peps de l’Université Laval, l’équipe va affronter Académie St-Louis. À 16 h 30, à l’aréna Côte-de-Beaupré, Les Lynx se mesureront à l’École Secondaire de Cabano. Et pour terminer le weekend, Samedi à 13h30 ils reviennent au PEPS vs l’École Secondaire Du Rocher. Pour se classer dans leur division, les Lynx doivent terminer dans les deux premiers ou le meilleur troisième des pools.

M18 D1

L’équipe de Stéphane Lessard finalise leur calendrier aujourd’hui le 16 mars dans un programme double à Beauceville vs l’École Secondaire Lucille-Teasdale à midi et 15 h 30.

Peu importe le résultat, l’équipe finit deuxième au classement général.