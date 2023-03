Une première journée d'aménagement des parcs

Les municipalités et les écoles sont conviées à la première journée des fournisseurs en aménagement extérieur, qui aura lieu le 22 mars prochain au Centre Caztel à Sainte-Marie.

L’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA) accompagne activement plus de 50 milieux dans des démarches d’aménagement ou de réaménagement de cours d’école ou de parcs municipaux. Afin de les outiller dans leurs démarches, elle réunira, la semaine prochaine, 24 fournisseurs spécialisés dans des domaines du mobilier urbain, des aires de jeu, du lignage au sol, de l’aménagement de terrains sportifs et de jeux d’eau.

« La journée permettra aux acteurs du milieu de venir discuter et échanger avec les fournisseurs. Nous souhaitons les aider à faire progresser plus rapidement leurs projets en ayant l’occasion de comparer les différents produits offerts sur le marché », confie l’agente de développement en activité physique à l’URLS-CA, Marie-Claude Lemieux.

Cette journée, entièrement gratuite, proposera aux participants des ateliers et conférences traitant notamment de l’enseignement extérieur, l’aménagement de jardins collectifs et communautaires, ainsi que sur la mise en place de parcs inclusifs.

Ce sera également l’occasion pour les personnes qui souhaitent entreprendre un processus d’aménagement ou de réaménagement dans les prochaines années de venir s’informer sur les étapes à suivre. « Cette journée sera l’occasion pour l’URLS-CA de partager une part de nos connaissances sur l’aménagement extérieur. C’est une occasion parfaite pour tisser des liens avec des milieux qui pourraient nous solliciter dans les prochaines années », ajoute Mme Lemieux.

L’Unité régionale de loisir et de sport profitera de l’occasion pour présenter des démarches d’accompagnement réalisées dans la dernière année. Les projets de l’école de l’Éveil à Saint-Nérée et l’école de Saint-Marcel seront mis en valeur au cours de cette journée.

Cet événement provincial sera accessible gratuitement de 13 h à 20 h.