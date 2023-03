Le Cool FM termine sa saison régulière sur une victoire

Le Cool FM n'avait qu'un seul match à l'horaire lors du dernier weekend afin de clôturer la saison régulière 2022-2023 et c'était à domicile face à l'Assurancia de Thetford.

Chose certaine, les partisans ont répondu présent alors que 2 224 personnes étaient présentes au match ! Un record des dernières années. Le Cool FM a fait plaisir à ses partisans en enregistrant une victoire de 4-3 en prolongation.



En première période, il faut attendre 11 minutes avant de voir le premier but être marqué. L'Assurancia ouvre la marque grâce à un tir de la ligne bleue de Gabriel Lemieux qui se trouve un chemin jusque derrière Sébastien Auger. Avec un peu plus de 3 minutes à faire à la période, le Cool FM crée l'égalité avec le deuxième but de la saison de Bruno-Carl Denis qui bat le gardien Leclerc d'un tir du poignet côté bloqueur.

Une fin de match sous tension



Après une deuxième période sans buts, mais très intense et serrée, la troisième période voit beaucoup d'action. Avec 12 minutes à jouer, le Cool FM prend d'assaut la zone de Thetford. Francis Leclerc fait plusieurs arrêts, mais Pierre-Luc Veillette, installé à la gauche du gardien, réussit finalement à profiter de la confusion pour le battre dans le haut du filet. Quelques minutes plus tard, Dylan Labbé refait l'égalité avec son premier de la saison. 35 secondes après, le Cool FM reprend les devants et c'est encore une fois Pierre-Luc Veillette qui fait bouger les cordages. Cette fois, le rapide attaquant saisit deux fois son retour de lancer pour finalement battre le gardien et faire 3-2. La formation de Thetford n'a pas dit son dernier mot. Francis Wathier complète la belle pièce de jeune d' Alexandre Goulet et ramène tout le monde à la case départ. La marque de 3-3 tiendra jusqu'à la fin du match.



En prolongation, les deux équipes attaquent chacune leur tour, mais une attaque ratée de Thetford permet à Yannick Tifu et Mathieu Gagnon d'attaquer à 2 contre 2. Le premier défenseur suit Gagnon et est sorti hors du jeu pendant que Tifu déjoue son défenseur et sert le même sort au gardien Leclerc pour donner la victoire au Cool FM et finir 1er pointeur de la LNAH avec 54 points !



Les avantages numériques : St-Georges 0/2, Thetford 0/1

Les tirs : St-Georges 41 (11-11-17-2), Thetford 48 (17-14-15-2)

Les trois étoiles :

1- Yannick Tifu STG (but gagnant)

2- Sébastien Auger STG (eff. 0.938)

3- Francis Leclerc THE (eff. 0.902)



Le Cool FM commencera les séries à domicile ce mercredi à 20h en Beauce alors que les Éperviers de Sorel-Tracy seront les adversaires.

Voici l'horaire :

Mercredi 22 mars 20h à St-Georges

Vendredi 24 mars 20h à Sorel

Samedi 25 mars 19h30 à St-Georges

Jeudi 30 mars 20h à Sorel

Vendredi 31 mars 20h à St-Georges

Dimanche 2 avril 16h à Sorel

Mercredi 5 avril 20h à St-Georges



Avec la collaboration de Samuel Busque, aux communications du Cool FM.