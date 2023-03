Club sur 2 Roues Beauce reçoit un don de 3 500$ de Vallée Automobiles

Le Club sur 2 Roues Beauce a reçu une aide financière de 3 500 $ sur deux ans par le concessionnaire Vallée Automobiles Inc de Saint-Georges.

« Nous sommes fiers d’appuyer le Club car je constate la progression de ce sport et la volonté du Club de réunir les amoureux du vélo en offrant notamment des ateliers sur la sécurité et des trajets intéressants », précise Billy Poulin, copropriétaire.

Le club est un organisme sans but lucratif qui est composé de cyclistes de tout niveau de Saint-Georges et de ses environs. Leur but est de rassembler les amateurs de ce sport, organiser des excursions pendant la période estivale et donner aux membres l’opportunité de rouler en groupe dans le plaisir et en toute sécurité.

Le club est en période de préparation de la saison 2023. Pour plus d’informations, vous pouvez aller au www.clubsur2roues.com.