Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches continuent sur leur lancée

Le Club sur 2 Roues Beauce a reçu une aide financière de 3 500 $ sur deux ans par le concessionnaire Vallée Automobiles Inc de Saint-Georges. « Nous sommes fiers d’appuyer le Club car je constate la progression de ce sport et la volonté du Club de réunir les amoureux du vélo en offrant notamment des ateliers sur la sécurité et des trajets ...