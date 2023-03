Les danseurs de Nancy Gilbert font bonne figure

Les six troupes de danse compétitives de l’École Nancy Gilbert à Saint-Georges ont très bien fait lors de la Compétition Internationale de Danse Bravissimo qui a eu lieu à Drummondville du 17 au 19 mars.

Les 33 danseurs âgés entre 7 ans et 22 ans ont présenté 14 numéros, dont trois solos. Au total, l’école a reçu trois mentions Diamants (note de 95 % et plus), sept d’Émeraute (note de 90 à 94,9 %) et cinq coups de cœur.

C’était la première fois qu’ils recevaient des mentions Diamants. La plupart des troupes sont dans des niveaux précompétitif et compétitif et l’école a été choisie pour faire le Showcase.

Résultats

Pour la troupe Distinction, 8 à 12 ans, c’était la première année de compétition pour la moitié du groupe et même première année de jazz pour certaines. Elle a mérité un Diamant et une Émeraude se classant deux fois première place, coup de cœur pour la performance scénique et meilleure note dans leur catégorie.

En ce qui concerne la troupe Stardom, 11 à 14 ans, deux mentions Émeraude et deux premières places en plus d’un coup de cœur pour perfroamance scénique et les portées.

La troupe Prestige, 12 à 16 ans, niveau compétitif, deux mentions Émeraude et une première place.

Prestige et Stardom ont eu également une mention Diamant et une participation au Showcase qui est un spectacle offert au public avec les meilleurs numéros de la fin de semaine.

La troupe de ballet classique et pointe était à leur première compétition et a terminé première en plus d’une mention Émeraude.

En hip-hop, les deux troupes Ultimate et Queens ont enflammé la scène avec un coup de cœur pour le synchronisme et l’énergie. Une deuxième place pour Ultimate et la chorégraphie Mozart s’est mérité une mention Diamant, une première place, un coup de cœur des juges et la meilleure note de leur catégorie toutes disciplines confondues.

Prochaines compétitions

En mai, les danseurs seront à Toronto à la compétition de Dance View Challenge et à Hit The Floor à Lévis.

Le 16 et 17 juin, l'école présente sont spectacle au Cégep Beauce-Appalaches à la salle Alphonse-Desjardins.