Ligue de hockey junior AA: les Beaucerons récompensés

L’organisation de la Ligue de hockey junior AA Chaudière-Appalaches a profité du premier match de la grande finale pour honorer des joueurs et des équipes qui se sont démarqués au cours de la saison régulière 2022-2023. Des trophées et des bannières ont donc été remis en présence du président de la ligue, François Loubier.

Comptant 10 formations au total, le comité organisateur de la ligue a souligné la meilleure équipe dans chacune de ses divisions. Avec 65 points obtenus en 26 matchs, les Beaucerons de Sainte-Marie se sont vus décerner le titre de l’équipe championne dans la division « Beauce ».

D'autres équipes et joueurs, notamment de Bellechasse, ont aussi été récompensés lors de cette cérémonie traditionnelle de fin de saison.

« Ces trophées et ces bannières viennent donner la tape dans le dos et encouragent la relève à poursuivre leur sport dans en environnement sain. Nous sommes fiers de nos hockeyeurs et nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur des individus pour qui la ligue occupe une place importante dans leur vie. Sans ces joueurs et bénévoles, la ligue ne pourrait pas évoluer au même rythme et ne connaîtrait pas le même succès », de déclarer François Loubier.

Rappelons que le Lafontaine de Bellechasse et les Beaucerons de Sainte-Marie s’affrontent présentement en finale afin de mettre la main sur l’ultime coupe « Luc Loubier », en l’honneur de l'homme qui a fondé cette ligue et qui a consacré 50 ans de sa vie au hockey.

L’horaire des prochains matchs est d’ailleurs disponible sur le site web de la ligue.