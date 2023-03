Les Élites de Beauce-Appalaches se qualifient pour la Coupe Chevrolet

Grâce à leur précieuse victoire en cette fin de semaine contre les Cascades Élite, la formation M15 AAA Élite de Beauce-Appalaches termine dans les 12 meilleures équipes de la ligue.

La formation des Élites Beauce-Appalaches M15 AAA Élite (fiche: 15 victoires, 9 défaites, 6 nuls, 3e rang) participait au tournoi de fin d’année représentant les séries éliminatoires de la LHEQ de la division Entrepôt du Hockey (division Est) au Pavillon de la Jeunesse à Québec la fin de semaine dernière. La troupe de l’entraîneur-chef Philippe Garnier a terminé son parcours comme étant finaliste aux séries éliminatoires contre l’équipe des Estacades de la Mauricie (fiche: 21 victoires, 7 défaites, 2 nuls, 1er rang) ce dimanche 26 mars.

Malheureusement, une défaite de 5 à 0 a enlevé les chances de l’équipe beauceronne d’être proclamé la meilleure équipe de la division Entrepôt du Hockey. Par contre l’enjeu le plus important a été atteint soit d’avoir gagné son ticket pour la Coupe Chevrolet qui se jouera à Chateauguay du 13 au 16 avril prochain. Sur les 24 équipes de la ligue, douze équipes seulement se batailleront lors de ce championnat provincial pour les grands honneurs. Quatre équipes proviennent de la division Entrepôt du Hockey (division Est), quatre autres de la division Hockey Experts (division Rive-Sud de Montréal) et les quatre dernières de la division Sports Rousseau (division Rive-Nord de Montréal).

Le parcours des séries éliminatoires pour les Élites Beauce-Appalaches a très mal commencé. Vendredi soir dernier, l’équipe a perdu son premier match des séries par la marque de 7 à 4 contre les Albatros de l’Est du Québec (fiche: 9 victoires, 16 défaites, 5 nuls, 6e rang). Pourtant la formation beauceronne menait 3 à 2 à la fin du 2e engagement. Tout s’est écroulé à une seconde de la fin du 2e engagement. L’officiel en chef a décerné deux pénalités à deux joueurs différents des Élites soit une pénalité majeure de cinq minutes à un joueur et une pénalité double-mineure de 4 minutes à un autre joueur.

Ainsi, l’Albatros débutait le 3e engagement en avantage numérique de 2 hommes (5 vs 3). L’équipe de l’Est du Québec a marqué dès le début des pénalités pour égaler la marque 3-3, mais surprise l’officiel en chef n’a pas enlevé ou diminué de 2 minutes la première pénalité mineure double en cours de sorte que l’avantage numérique de 5 vs 3 s’est perpétué jusqu’à la fin des 4 minutes. L’Albatros a continué de marquer à deux autres reprises pendant les pénalités prenant les devants 5 à 3 dès le début du 3e engagement. Pas besoin de vous dire que la confusion régnait à l’intérieur de l’aréna et que le reste de la partie s’est déroulé dans le désarroi pour la troupe de l’entraîneur-chef Philippe Garnier. Dans la défaite, Zacharie Lessard, Mylan Paré, Elliot Lacroix et Charles-Albert Pouliot ont fait les buts.

Avec cette défaite, les Élites étaient destinés le lendemain à affronter les Cascades Élite (fiche : 18 victoires, 6 défaites, 6 nuls, 2e rang), une formation que les Élites étaient incapables de gagner durant le calendrier de la saison régulière. Avec un grand soulagement, la formation beauceronne a remporté ce match de quart de finale par un pointage de 3 à 1. Avec cette victoire, l’équipe se méritait l’un des 4 laissez-passer pour la Coupe Chevrolet, suprématie du championnat provincial de la LHEQ. Les 3 buts de l’équipe gagnante furent inscrits par Louis-Félix Drouin, Elie Champagne et Elliot Lacroix. Le gardien de but Ryan Gagné s’est distingué tenant le fort contre les attaques de l’équipe adverse.

« Après tout ce qui s’est passé au premier match, les joueurs auraient pu partir et garder la controverse en tête, mais non ! Les joueurs ont démontré beaucoup de caractère. Nous avons affronté les Cascades le lendemain, l’une des équipes les plus difficiles à affronter de notre division et de la ligue au complet lors des différents tournois. Les joueurs ont resté calmes et très combatifs, éliminant cette puissante équipe », a témoigné l’entraîneur-chef Philippe Garnier.

Pour dimanche matin le 26 mars, les Élites se disputaient la demi-finale des séries éliminatoires contre les voisins rivaux, soit les Corsaires de Pointe-Lévy (fiche: 10 victoires, 13 défaites, 7 nuls, 5e rang). Une autre grosse victoire au compte de 5 à 3 fut inscrite à la fiche des Élites pour se mériter une place en finale. Elle fut ardue cette victoire puisqu’il a fallu combattre une infériorité numérique de deux hommes dans les deux dernières minutes de la rencontre. Mais la défensive des Élites et le gardien de but Ryan Gagné ont resté inébranlables. Charles-Antoine Dubé s’est illustré en complétant un tour du chapeau. Les autres buts furent l’œuvre de Raphaël Cloutier et Sam-Félix Poulin.

« Les joueurs savent ce qu’ils ont à faire et ils l’exécutent. On dirait que l’équipe se soude depuis un mois. La maturité que les joueurs ont prise depuis le début de l’année est impressionnante. Tout le monde s’encourage même si je dois prendre des décisions difficiles qui pourraient décourager certains. Je suis très fier de mes joueurs et de mes adjoints Simon Larouche et Charles Paré. Nous sommes maintenant dans les 12 meilleures équipes de la ligue. Ça augure vraiment bien à l’approche de la Coupe Chevrolet », s’est exclamé l’entraîneur-chef Philippe Garnier.

Prochaine étape pour les Élites Beauce-Appalaches M15 AAA Élite sera la Coupe Chevrolet du 13 au 16 avril prochain au Centre Multisport à Chateauguay

M17 AAA

La dernière rencontre de la saison régulière des Élites Beauce-Appalaches M17 AAA avait lieu au Centre Frameco de St-Joseph en plein milieu de semaine, soit mercredi le 22 mars dernier devant des écoliers de l’École Secondaire Veilleux. La troupe de l’entraîneur-chef Yoan Pinette avait une lourde commande d’affronter la 2e position du classement Entrepôt du Hockey (division Est) soit les voisins rivaux les Corsaires de Pointe-Lévis. Une victoire très serrée de 2 à 0 a été inscrite à la fiche de l’équipe beauceronne grâce au brio du gardien de but Antoine Lachance.

L’équipe rivale a toutefois commencé le match en lion mettant beaucoup de pression sur la défensive des Élites. Les joueurs des Élites se sont bien défendus en limitant les chances de marquer. C’est à la fin de la première période que l’équipe hôtesse a pris son air d’aller en mettant beaucoup d’échec-avant à son tour. Par le fait même, les chances de marquer du côté des Élites augmentèrent, créant du momentum à l’équipe.

Le défenseur Mathieu Charron a inscrit son premier but de la saison en deuxième période faisant prendre les devants aux Élites dans le match. Par la suite, le désavantage numérique a été sollicité à quelques reprises et les Élites Beauce-Appalaches ont tenu le fort avec brio. Justin Boucher-Bernard a marqué le 2e but de la rencontre à la fin du match dans un filet désert clôturant la victoire de l’équipe hôtesse. Ainsi, la formation M17 AAA Beauce-Appalaches termine sa saison avec 7 victoires, 21 défaites et 4 matchs nuls, se situant au 7e rang de la division Entrepôt du Hockey (division Est).

« J’ai demandé à mes joueurs de me montrer comment ils allaient jouer en série avant la rencontre et ils ont bien répondu. Les gars ont payé le prix en bloquant plusieurs lancers et en prenant les mises en échec pour l’équipe. Une belle victoire d’équipe pour entrer en série éliminatoire », a évoqué l’entraîneur-chef Yoan Pinette.

Vendredi le 31 mars à 18 h sera le premier match du tournoi des séries au Pavillon de la Jeunesse à Québec. Les Élites Beauce-Appalaches M17 AAA vont affronter de nouveau la 2e position, soit les Corsaires de Pointe-Lévis. La 2e rencontre du tournoi sera le match où débuteront les éliminations. Les 4 meilleures équipes de ce tournoi vont se classer pour participer à la Coupe Chevrolet au Centre Civique D.D.D. à Dollard-des-Ormeaux le 13 au 16 avril prochain.

Toutes les autres équipes du programme de hockey des Élites Beauce-Appalaches étaient en congé le week-end dernier.

M13 AAA

Le début du tournoi des séries éliminatoires pour le M13 AAA sera le vendredi le 31 mars à 16 h sera le premier match du tournoi de fin de saison à l’aréna Dean Bergeron à la ville du Saguenay. Les Élites Beauce-Appalaches vont affronter la 4e position, soit les Corsaires de Pointe-Lévis. La 2e rencontre du tournoi sera le match où débuteront les éliminations. Les 4 meilleures équipes de ce tournoi vont se classer pour participer à la Coupe Chevrolet à l’Aréna Denis Savard à Verdun du 13 au 16 avril prochain.

M13 AAA Élite

Le début du tournoi des séries éliminatoires pour le M13 AAA sera vendredi le 31 mars à 16 h 30 que sera le premier match des Élites Beauce-Appalaches M13 AAA Élite contre la 6e position, soit les As de Québec à l’Aréna Robert-Chevalier de Sainte-Foy. La 2e rencontre du tournoi sera le match où débuteront les éliminations. Les 4 meilleures équipes de ce tournoi vont avoir la chance d’aller à la Coupe Chevrolet à l’Aréna Municipale Vaudreuil-Dorion à Vaudreuil du 13 au 16 avril prochain.

M15 AAA

Le début du tournoi des séries éliminatoires pour le M15 AAA sera vendredi le 31 mars à 16 h à l’aréna Valérie Maltais à La Baie. Les Élites Beauce-Appalaches vont affronter la 4e position, soit l’équipe hôtesse l’Espoir du Saguenay-Lac St-Jean. La 2e rencontre du tournoi sera le match où débuteront les éliminations. Les 4 meilleures équipes de ce tournoi vont se positionner par la suite à la Coupe Chevrolet au Center Civique D.D.O. à Dollard-des-Ormeaux du 13 au 16 avril prochain.

Communiqué de presse fait par Yannick Lacroix, responsable de communication média des Élites Beauce-Appalaches.