Les unités spéciales font mal au Cool FM

Le Cool FM terminait samedi la première fin de semaine de la première ronde avec le match #3 à Saint-Georges. La formation de Serge Forcier a connu beaucoup de déboires avec les unités spéciales, ce qui a donné une victoire de 5-4 aux Éperviers de Sorel-Tracy. La série est maintenant de 2-1 pour le Cool FM.



Avant la première mise au jeu, on remet à Yannick Tifu la trophée du meilleur pointeur de la saison ainsi qu'à Serge Forcier le trophée du meilleur entraineur de l'année. Félicitations aux 2 gagnants.

En première période, les deux clubs s'échangent un filet. Le Cool FM se fait d'abord prendre à 6 joueurs sur la surface et les Éperviers capitalise sur leur avantage numérique. C'est Charles-Antoine Drolet qui redirige une passe de Paquin-Boudreau pour donner l'avance à Sorel pendant une dizaine de minutes. Avec 7 minutes à jouer, Anthony Verret entre en zone offensive et laisse à Maxime Lacroix. Lacroix prend un tir du poignet que le gardien Gélinas aimerait revoir. L'égalité est créée après 20 minutes.



Le Cool FM commence la deuxième période en force. Alors que l'équipe de la Beauce bourdonne en zone offensive, Simon Demers prend un tir frappé qui touche le gardien, mais rebondit derrière lui. C'est Yannick Tifu qui a frappé la rondelle en dernier pour faire 2-1 St-Georges. Danick Malouin inscrit ensuite deux filets pour les Éperviers à 55 secondes d'intervalles pour donner les devant à Sorel après 2 périodes.



Le Cool FM parvient toutefois à créer l'égalité en 3e période lorsque Philippe Hudon prend un autre de ses fameux tir frappé. La rondelle semble toucher partiellement le gardien avant de finir dans le haut du filet. St-Georges profite ensuite de deux avantages numériques presque coup sur coup, mais la formation ne parvient pas à inscrire de but. De l'autre côté, Sorel obtient un avantage numérique après s'être bien défendu deux fois et eux ne manque pas l'opportunité. Gabryel Paquin-Boudreau prend un tir bas à l'intérieur du poteau pour faire 4-3. Le Cool FM essais le tout pour le tout et enlève son gardien, mais ce sera bénéfique pour les Éperviers qui voit André Bouvet-Morissette inscrire le 5e de l'équipe. En fin de match, afin d'imposer le respect, le Cool FM envoie Dave Hamel sur la glace. L'homme fort s'installe devant le filet et crée de l'espace pour son coéquipier Keven Cloutier qui complète la passe de Philippe Hudon pour réduire l'écart à un but, mais ce sera trop peu trop tard pour le Cool FM qui doit s'avouer vaincu.



Les avantages numériques: St-Georges 0/4, Sorel 2/4

Les tirs: St-Georges 28 (9-7-12), Sorel 20 (8-7-5)

Les trois étoiles

1- Gabryel Paquin-Boudreau SOR (1b 1p)

2- Danick Malouin SOR (2b)

3- Keven Cloutier STG (1b 1p)



Le Cool FM mène la série 2-1 et le 4e match aura lieu ce jeudi au Colisée Cardin de Sorel-Tracy. Les deux équipe se retrouveront le lendemain vendredi 31 mars à 20h au Centre Sportif Lacroix-Dutil.

Par Samuel Busque, capitaine des communications.