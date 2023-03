Les Condors débutent la demi-finale ce soir à Longueuil

Après avoir éliminé les Panthères de Saint-Jérôme en quatre matchs, les Condors ont rendez-vous pour le premier match de la demi-finale contre le Collège Français, ce vendredi à 19 h 30 à Longueuil.

Le Collège Français sera un adversaire redoutable pour les Condors, car ses derniers ont également remporté leur place en demi-finale en remportant quatre matchs face aux Braves de Valleyfield. Ils ont également terminé au deuxième rang du classement général avec une fiche de 36 victoires, 6 défaites en temps réguliers et 6 défaites en temps supplémentaires, avec un total de 78 points.

Ces derniers comptent 11 points de plus que les Condors, qui ont terminé au troisième rang avec une fiche de 31 victoires, 12 défaites en temps régulier et 5 défaites en temps supplémentaires.

En quatre affrontements, le Collège Français s’est toujours imposé face aux Condors. Retour sur ces quatre partie:

Vendredi 7 octobre 2022 – Condors CBA 1 – CF Longueuil 2

Les Condors avaient sorti en force en marquant dès la 33e seconde de jeu, mais par la suite, les deux équipes ont semblé s’étudier. C’est Félix Riverain qui avait créé l’égalité en milieu de 3e période avant que Francis Langlois ne marque en prolongation après seulement 11 secondes de jeu.

Dimanche 11 décembre 2022 – CF Longueuil 4 – Condors CBA 5

Dans un match offensif, les deux équipes se sont échangé l’avance pendant ce match ponctué de plusieurs pénalités. Félix-Antoine Gosselin avait donné l’avance aux Condors avec un peu plus de 8 minutes à jouer avant que Thomas Bourbonnais pousse tout le monde en prolongation avec moins de 5 minutes à faire en 3e période. William Lepage et Alexandre Lamarre ont été les marqueurs en fusillade pendant que William Gagné n’a rien laissé passer.

Dimanche 5 février 2023 – CF Longueuil 4 – Condors CBA 2

Pour ce 3e duel, les deux équipes se sont encore une fois échangé des buts en 1re période, mais les joueurs du CF ont été opportunistes et ont inscrit deux buts en 2e période en plus d’en ajouter un dans un filet désert. Pourtant, les Condors avaient dominé au chapitre des tirs au but avec 43 contre 35.

Vendredi 24 février 2023 – Condors CBA 6 – CF Longueuil 8

Dans un match de fou, les Condors ont vu le CF prendre l’avance 5 à 1 dès la première période, mais les Condors n’ont jamais abandonné et sont revenus forts en deuxième période avec 4 buts sans réplique, dont 3, en 26 secondes. Dylan Champagne avait créé l’égalité en 3e période, mais Olivier Jacques est venu gâcher la fête en fin de 3e période avant de voir le CF en ajouter dans un filet désert. Jérémy Louchard avait bien tenu le fort avec 29 arrêts sur 31 tirs.

Voici l’horaire des parties pour cette série qui s’annonce très intéressante:

vendredi 31 mars à 19 h 30 au Colisée Jean-Béliveau, dimanche 2 avril à 15 h au C. S. Lacroix-Dutil, mardi 4 avril à 19 h 30 au Colisée Jean-Béliveau, jeudi 6 avril à 20 h au C. S. Lacroix-Dutil, samedi 8 avril à 14 h au Colisée Jean-Béliveau, mardi 11 avril à 20 h au C. S. Lacroix-Dutil et jeudi 13 avril à 19 h 30 au Colisée Jean-Béliveau.