Le Perfection Auto Beauce-Etchemins revient dans la finale

Les joueurs du Perfection Auto ont joué ce vendredi 31 mars et samedi 1er avril pour les matchs 3 et 4 de la série contre Saint-Victor. Deux matchs et deux victoires qui ramènent les équipes à égalité.

Le Perfection Auto Beauce-Etchemin devait mieux faire après deux revers de suite en deux matchs contre Saint-Victor, et c'est chose faite. L'équipe de Stéphane Poulin a pu compter sur Keven Lessard qui a marqué trois buts dans celui de la victoire en 2e période de prolongation vendredi soir à Saint-Prosper. L'équipe s'est alors imposé 4 à 3.

Le lendemain, le Perfection Auto à renouveler la performance en s'imposant à nouveau en prolongation par la marque de 2 à 1. Antoine Cloutier a d'ailleurs donné la victoire à son équipe. La série donne donc 2 victoires pour chacune des équipes.

Le prochain match sera disputé au Centre Récréatif Desjardins de Saint-Prosper, vendredi 7 avril à 20 h 30. Le match 6 se tiendra quant à lui le lendemain, à Saint-Victor. Si nécessaire, le dernier match est prévu le dimanche 9 avril à Saint-Prosper.