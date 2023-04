Les Élites M13 AAA gagnent leur place pour la Coupe Chevrolet

Plusieurs équipes des Élites de Beauce-Appalaches ont terminé leur saison cette fin de semaine. L'équipe des M13 AAA Élite a quant à elle gagné sa place pour la Coupe Chevrolet, ce dimanche 2 avril.



La formation Beauce-Appalaches M13 AAA Élite (fiche : 17 victoires, 8 défaites, 5 nulles, 3e rang) disputait les séries de fin d’année à l’aréna Robert-Chevalier de Sainte-Foy pour diviser les meilleures équipes de la division Entrepôt du Hockey (division Est) de la LHEQ.

Même si la formation beauceronne s’est inclinée en demi-finale par un pointage de 5 à 4 contre les Estacades de la Mauricie (fiche : 20 victoires, 4 défaites, 6 nulles, 1er rang) dimanche 2 avril au matin, leur prestation du week-end leur a permis de gagner leur laissez-passer à la Coupe Chevrolet du 13 au 16 avril.

Ce fut un excellent match de la part des deux équipes en présence. D’une période à l’autre, les équipes s’échangeaient les avances. C’est au 3e engagement que l’équipe adverse a marqué plus de buts que les Élites. Dans la défaite, les buts des Élites Beauce-Appalaches furent l’œuvre d’Hugo Bergeron, Félix Couture, Ludovic Plante et Simon Delarosbil.

Le tournoi des séries éliminatoires avait commencé en lion pour la troupe de l’entraîneur-chef Alexandre Roy en pulvérisant les As de Québec (fiche : 9 victoires, 15 défaites, 6 nulles, 6e rang) par un score de 9 à 1 vendredi le 31 mars dernier. L’équipe a été excellente dans la zone adverse en créant d’énormes chances de marquer. Hugo Bergeron, Simon Delarosbil, Louis-David Bédard, Mathieu Lacroix, Loïk Poulin, Félix Couture, Sasha Gamache et Ludovic Plante avec deux ont tous trouvé le fond du filet pour les Élites.

Le match le plus émotif fut sans contredit celui en quart de finale, les opposant aux Cascades Élite (fiche : 8 victoires, 19 défaites, 3 nulles, 7e rang) samedi le 1er avril. Ce match confirmait si la formation beauceronne pouvait se qualifier pour le championnat provincial. L’issue de la rencontre s’est déterminée à 58 secondes de la fin du match grâce à un but de Loïk Poulin pour se sauver avec la victoire 5 à 4 et ainsi devenir dans le top quatre des équipes de la division Entrepôt du Hockey pour se qualifier pour la Coupe Chevrolet. Un autre fait d’armes important est arrivé à moins de 5 minutes de la fin du match, lorsque Ludovic Plante a égalé la marque 4 à 4 en infériorité numérique, son 2e but de la rencontre. Sasha Gamache avait marqué l’autre but des Élites Beauce-Appalaches en début du 3e engagement.

« Je suis très satisfait de la manière dont nous avons joué durant ce tournoi. Nous avons créé beaucoup de chances de marquer dans chacun de nos matchs. C’est très encourageant à l’approche de la Coupe Chevrolet. Si nous jouons de cette façon, nous allons être capables de faire un bon bout de chemin ! », a constaté l’entraîneur-chef Alexandre Roy.

Tout comme l’équipe M15 AAA Élite, la formation Beauce-Appalaches M13 AAA Élite va participer à la suprématie de LHEQ, soit la Coupe Chevrolet du 13 au 16 avril à l’Aréna Municipal Vaudreuil-Dorion à Vaudreuil. La première rencontre sera le jeudi 13 avril à 16 h 15 contre les Grenadiers de Lac St-Louis.

M13 AAA

L’équipe des Élites Beauce-Appalaches M13 AAA (fiche : 7 victoires, 19 défaites, 4 nulles, 7e rang) participait au tournoi de fin d’année représentant les séries éliminatoires de la LHEQ de la division Entrepôt du Hockey (division Est) à l’aréna Dean Bergeron à la ville de Saguenay la fin de semaine dernière.

La troupe de l’entraîneur-chef Louis Bilodeau n’avait qu’à remporter son deuxième match du tournoi des séries pour y parvenir ce samedi 1er avril. Malheureusement, une défaite crève-cœur de 5 à 4 en tirs de barrage contre la formation Cascades Élite (fiche : 19 victoires, 4 défaites, 7 nulles, 2e rang) est venue gâcher l’objectif ultime à atteindre pour les Élites Beauce-Appalaches, soit de se classer pour le championnat provincial.

Raphaël Bilodeau a enfilé l’aiguille en premier en avantage numérique dès le début du premier engagement, mais l’équipe adverse a égalé la marque à la fin de cette même période. Au deuxième engagement, l’ordre de prendre les devants a été inversé, de sorte que les Cascades ont scoré en premier au début de la 2e période et que Nathan Duhamel a égalé le pointage à la fin de cette même période. Le début du troisième engagement a commencé à la faveur des Élites puisqu’ils ont débuté la période avec un avantage numérique. La mauvaise surprise a continué puisque les opposants ont marqué un but en désavantage numérique.

Par contre, la formation Beauce-Appalaches a su se reprendre en égalant le pointage, toujours en avantage numérique par un but de Zacharie Cloutier. Ce même Zacharie Cloutier s’est d’ailleurs illustré en entrant une deuxième fois la rondelle dans le but, cinq minutes plus tard, faisant prendre les devants à son équipe. À moins de 3 minutes de la fin des trois périodes réglementaires, les Cascades Élite ont réussi à niveler la marque, poussant les deux équipes vers une période de prolongation.

Cette période de prolongation n’a pas trouvé preneur, de sorte que le match s’est terminé en tirs de barrage. Il a fallu une tournée de 9 rondes avant de déterminer un gagnant et malheureusement, ce fut un joueur de l’équipe adverse qui trancha. La veille, la troupe de l’entraîneur-chef Louis Bilodeau avait été déclassée par la marque de 6 à 0 contre les voisins rivaux, les Corsaires de Pointe-Lévy (fiche : 14 victoires, 10 défaites, 6 nulles, 4e rang).

« Je suis très fier du caractère de mes joueurs lors du dernier week-end. Après un premier match difficile, ils ont répondu présent contre l’une des puissances de notre ligue. Les joueurs ont joué de façon engagée, avec du jeu collectif de qualité. Cela a été pour moi un privilège d’être derrière ce banc et de participer au développement des joueurs. Nous terminons cette saison la tête haute et sans regret. J’aimerais remercier Mathieu Duhamel, Christian Bouchard, Simon Larouche, Éric Faucher, Alex Poulin et Vicky Fortier pour leur apport durant la saison », a partagé l’entraîneur-chef Louis Bilodeau.

C’est ainsi que se termine la saison 2022-2023 de hockey des Élites Beauce-Appalaches M13 AAA.

M15 AAA

Les Élites Beauce-Appalaches M15 AAA (fiche : 9 victoires, 20 défaites, 1 nulle, 7e rang) ont voyagé à l’aréna Valérie Maltais à La Baie pour jouer aux séries éliminatoires de la division Entrepôt du Hockey (division Est) de la LHEQ.

Le tournoi des séries avait drôlement bien commencé pour la troupe de l’entraîneur-chef Jean-François Cimon en disposant de l’Espoir Saguenay-Lac St-Jean 4 à 0 (fiche : 15 victoires, 8 défaites, 7 nulles, 4e rang) vendredi le 31 mars dernier. La gardienne de but Kellyane Poulin s’est distinguée en étant parfaite devant la cage, se méritant ainsi la victoire en blanchissage. Les quatre buts ont été effectués par quatre joueurs différents des Élites, soient Justin Labrecque, Milan Duhamel, William Lessard et Jean-Philip Vachon.

Avec cette belle victoire en entrée de rideau du tournoi des séries, les Élites Beauce-Appalaches M15 AAA avaient ainsi la chance d’affronter la formation Nord-Côtiers (fiche : 2 victoires, 22 défaites, 6 nulles, 9e rang) en quart de finale. Une formation qui était à leur portée pour passer à la ronde suivante et pour se qualifier au championnat provincial. Mais comble de malheur, l’équipe beauceronne a baissé pavillon en s’infligeant une défaite de 4 à 2.

Perdant un soldat tôt dans le match, les joueurs des Élites ont pris du temps à reprendre leur esprit. L’équipe adverse a pris le contrôle de la rencontre, inscrivant quatre buts sans pouvoir riposter. La troupe de l’entraîneur-chef a fait un gros push à la fin du 3e engagement en inscrivant deux buts rapides. Les deux buts pour les Élites ont été faits par Joseph Vachon et Rafael Giroux, mais trop peu trop tard. Le gardien adverse a été le point tournant du match.

« Je suis fier de la progression de mes 17 joueurs, nous avons eu des performances en constante évolution depuis le retour des Fêtes. Nous sommes une bien meilleure équipe aujourd’hui. Notre équipe méritait un meilleur sort à la fin, les joueurs méritaient tellement de jouer pour la Coupe Chevrolet. Mais c’est la beauté du hockey, rien n’est prévu d’avance », a évoqué l’entraîneur-chef Jean-François Cimon.

C’est ainsi que les Élites Beauce-Appalaches M15 AAA se sont fait éliminer des séries éliminatoires, mettant fin aux activités de l’équipe pour la saison 2022 et 2023.

M17 AAA

C’est au Pavillon de la Jeunesse de Québec que les séries de fin de saison se tenaient pour les Élites Beauce-Appalaches M17 AAA (fiche : 7 victoires, 21 défaites, 4 nulles, 7e rang) la fin de semaine dernière. Les sept équipes de la division Entrepôt du Hockey (division Est) de la LHEQ avaient l’opportunité de se faire valoir afin de déterminer les 4 places disponibles pour continuer la route vers la Coupe Chevrolet du 13 au 16 avril prochain.

Le début du parcours des séries pour les Élites M17 AAA a commencé durement en subissant une défaite de 7 à 2 lors du premier match vendredi soir contre les Corsaires de Pointe-Lévy (fiche : 16 victoires, 12 défaites, 4 nulles, 2e rang). Les adversaires ont sorti fort de ce match en exerçant beaucoup d’échecs-avants sur la formation beauceronne.

Pendant les deux premières périodes, les joueurs des Élites se sont bien défendus en limitant les chances de marquer en bloquant les tirs. À la fin du 2e engagement, le pointage était égal 2 à 2. C’est au 3e engagement que tout a basculé pour la troupe de l’entraîneur-chef Yoan Pinette. Des erreurs se sont multipliées et l’adversaire en a profité pour percer la défensive beauceronne.

Le lendemain, soit le samedi 1er avril, les Élites Beauce-Appalaches M17 AAA disputaient le match décisif de quart de finale contre la formation des Estacades de la Mauricie (fiche : 16 victoires, 13 défaites, 3 nulles, 4e rang). Ce fut une rencontre âprement disputée, de sorte qu’il a été impossible de découvrir une équipe gagnante pendant le temps réglementaire. Après les trois périodes, un pointage de 3 à 3 a persisté.

Du côté des Élites, les trois buts ont été marqués par Zachary Duhamel et Logan Poulin deux fois. Une période de prolongation a été rajoutée, mais encore une fois, aucune des deux équipes n’a eu l’opportunité de trancher. Le sort du match a été conclu en période de tirs de barrage. Les trois joueurs décidés par l’entraîneur-chef Yohan Pinette ont été incapables d’enfiler l’aiguille et malheureusement, le 3e joueur des Estacades a réussi. Ceci mettant fin au match et mettant également fin à la saison complète des Élites Beauce-Appalaches M17 AAA.

« Je ne peux qu’être fier de mon groupe de joueurs. Ils ont tout donné jusqu’à la fin. Je suis satisfait de la progression que nous avons eue cette année. Même si les victoires étaient difficiles à aller chercher, mes joueurs y ont cru jusqu’à la toute fin et ont tout laissé sur la glace pour notre dernier match. Nous avons grandi en tant qu’équipe et en tant qu’individu et c’est ce qui compte le plus au final, au-delà des victoires et des défaites », a témoigné l’entraîneur-chef Yoan Pinette.

Voici la conclusion de la saison 2022-2023 de l’équipe des Élites Beauce-Appalaches M17 AAA.

Communiqué de presse fait par Yannick Lacroix, responsable de communication média des Élites Beauce-Appalaches.