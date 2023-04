Le Giovannina de Sainte-Marie en difficulté face aux Mercenaires

Les Mercenaires de Lotbinière ont pris une sérieuse option sur le titre de champions de la Ligue de hockey Côte-Sud ce vendredi 31 mars contre le Giovannina de Sainte-Marie.

Avec deux victoires en autant de sorties, cette fin de semaine, les Mercenaires dominent la grande finale 4 de 7 par trois parties à une et semblent en excellente position pour succéder au Familiprix de Saint-Joseph, champions de l’an dernier.



À égalité 1-1 après les rencontres de la dernière fin de semaine, les deux équipes se retrouvaient au Centre Caztel de Sainte-Marie ce vendredi 31 mars. Menés par un doublé de Mickaël Bélanger en fin de troisième, les Mercenaires ont remporté un deuxième match de suite à l’étranger, signant un gain de 5-3 qui leur procurait ainsi une avance de 2-1 dans cette série 4 de 7. Soulignons qu’une excellente foule de 1 137 personnes assistait à cette rencontre.



C’est le Giovannina qui, le premier, s’est inscrit au pointage, Alexis Guillemette profitant d’un avantage numérique pour inscrire le seul but de la période initiale, sur des aides de Jason Breton et Charles Bêty, à 11:15.

Les Mercenaires ont renversé la vapeur et inscrit deux filets en un peu plus d’une minute en deuxième : Jordan Hewey a créé l’égalité à 8:17, puis Davy Noël a donné les devants aux siens à 9:35.



Les cinq derniers buts de la rencontre ont été inscrits lors du 3e engagement. Olivier St-Cyr à 10:44 et Jason Breton, à 12:42, ont permis au Giovannina de reprendre momentanément les devants en milieu de troisième, mais les Mercenaires ont répliqué 62 secondes plus tard, Joey Beaudoin créant alors d’égalité 3-3 sur une aide de Jason Vaillancourt.

Mickaël Bélanger a finalement donné les devants aux siens pour de bons lors d’un avantage numérique à 17:15, avant de sceller l’issue de ce match avec le 5e but des siens et sans aide, dans un filet désert, à 18:57.



Match offensif en faveur des Mercenaires

Lors du match no 4 présenté dimanche après-midi à l’aréna de Saint-Gilles, un doublé de Joey Beaudoin a conduit les Mercenaires vers un gain serré de 6-5, ce qui leur donne donc une avance de 3-1 dans cette série. Malgré les cinq buts accordés, soulignons la belle performance du gardien Michaël Denoncourt qui a eu droit à un barrage de 46 tirs dirigés contre lui par les joueurs du Giovannina.



Jason Breton a procuré les devants 1-0 aux Mariverains sur une passe d’Alexis Guillemette à 3:32, mais Joey Beaudoin, avec son neuvième des séries, a créé l’égalité 1-1 à 15:42, sur une passe de Samuel Bisson.

Cinq buts ont animé le deuxième engagement, dont quatre par les locaux. Joey Beaudoin a rapidement donné les devants aux Mercenaires avec son deuxième du match à 4:15 et ce but a semblé fouetter les représentants de Lotbinière qui ont ajouté trois autres filets de façon consécutive, soit ceux de Davy Noël à 8:22, Jordan Hewey à 10:07 en avantage numérique et Mickaël Bélanger à 11:56.



Yannick Drouin a rétréci l’écart 5-2 avec un filet en désavantage numérique à 14:57 et cela a semblé redonner de l’énergie à ses coéquipiers puisqu’Anthony Dumont a porté la marque 5-3 dès la 55e seconde de jeu en troisième. Alexis Guillemette a profité d’un avantage numérique pour réduire l’écart à un seul but à 5:16, mais Tommy Desrochers a redonné une avance de deux buts aux Mercenaires à 10:03.

Samuel Landry a inscrit le 5e but du Giovaninna à 12:12, mais ceci fut le dernier moment de réjouissance du Giovannina qui tentera d’éviter l’élimination vendredi prochain en recevant les Mercenaires au Centre Caztel à 20 h 45. Si des matchs 6 et 7 devaient s’avérer nécessaires, ils auront lieu le samedi 8 avril à Saint-Gilles (20 h 45) et le lendemain, dimanche de Pâques, à 19 h au Centre Caztel.

Étoiles de la semaine

Première étoile : Joey Beaudoin, Mercenaires de Lotbinière — 2 PJ, 3 buts, 1 passe, 4 points

Deuxième étoile : Mickaël Bélanger, Mercenaires de Lotbinière — 2 PJ, 3 buts

Troisième étoile : Jason Breton, Giovannina de Sainte-Marie — 2 PJ, 2 buts, 2 passes, 4 points

Avec la collaboration de Serge Lamontagne, relationniste.