Les Dragons Hockey passent en première division

Les Dragons Hockey de la Polyvalente de Saint-Georges évolueront en division 1 dès la saison prochaine.

Après une harmonisation des calibres de jeu réalisée par le comité hockey du RSEQ, les équipes M13 de l'école des Deux-Rives, ainsi que les M15 et M18 de la Polyvalente de Saint-Georges joueront en division 1 la saison prochaine.

L'équipe M13 des Dragons sera classée en division 1 et les équipes M15 et M18 en division 1B. Actuellement, les Dragons évoluaient en division 2, et ce, depuis 2017. Les membres de RSEQ se sont appuyés sur les récents succès des équipes du programme pour prendre cette décision.

En 2023-2024, le programme offrira également une équipe de division 3 en M15 et M18.