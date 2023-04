Championnat du monde de hockey féminin: le Canada l'emporte 5-0 face au Japon

Le Canada en est à sa troisième victoire au Championnat du monde féminin de hockey sur glace 2023 après avoir battu le Japon 5-0 ce samedi soir.

Deux buts ont été marqués en première période, l'un par Brianne Jenner avec l'aide de Marie-Philip Poulin et Erin Ambrose, l'autre par Sarah Fillier, avec l'aide de Renata Fast et Sarah Nurse.

Deux autres points se sont également ajoutés en deuxième période. D'abord, c'est Sarah Nurse qui a marqué en avantage numérique avec l'aide de Erin Ambrose et Marie-Philip Poulin. Puis, avec l'aide de Jamie Lee Rattray et Sarah Fillier, Natalie Spooner marque le quatrième but canadien de ce match.

Enfin, Sarah Fillier marque de nouveau en dernière période, avec l'aide de Danielle Serdachny et Blayre Turnbull, pour porter le score de l'équipe du Canada à 5-0.

L'équipe de Marie-Philip Poulin affrontera son éternelle rivale, l'équipe des États-Unis, lundi soir.

Rappelons que ce Championnat se tient jusqu'au dimanche 16 avril à Brampton, en Ontario.