Le Giovannina de Sainte-Marie perd le championnat face aux Mercenaires de Lotbinière

Les Mercenaires de Lotbinière sont les nouveaux champions de la Ligue de hockey Côte-Sud. Ces derniers se sont imposés au terme d’une série âprement disputée qui s’est conclue en six matchs.

Après avoir vu le Giovannina de Sainte-Marie rétrécir l’écart 3-2 dans la série le vendredi 7 avril au Centre Caztel avec une victoire de 4-3, les Mercenaires ont pris la mesure de leurs adversaires par la marque de 6-4 devant une salle comble au Centre sportif de Saint-Gilles, le samedi 8 avril.

Tout comme la veille à Sainte-Marie, il y avait beaucoup de tension lors de la période d’échauffement, les joueurs des deux équipes se cherchant noise malgré la présence des juges de ligne présents pour assurer le bon ordre.

Trois joueurs ont eu droit à des pénalités de 10 minutes d’inconduite, mais une fois l’action amorcée, les Mercenaires ont explosé avec trois buts en moins de cinq minutes pour prendre les devants 3-0, soit ceux de Mathieu Blanchet à 2:24, Maxime Paquet à 3:40 et Samuel Bisson à 4:17.

Félix-Antoine Chabot a profit d’un avantage numérique pour inscrire le Giovannina au pointage à 8:01, toujours en première, puis Philippe Leclerc a rétréci l’écart 3-2 dès la 54e seconde de jeu en deuxième.

Désireux de mettre un terme à cette série devant leurs partisans, Joey Beaudoin à 7:41 et Jason Vaillancourt, à 9:42, ont restauré l’avance de trois buts en faveur des Mercenaires avant qu’Olivier St-Cyr ne ramène celle-ci à deux buts avec un filet en avantage numérique, pour le Giovannina, à 13:51.

Jason Vaillancourt, avec son deuxième de la rencontre lors d’une supériorité numérique tôt en début de troisième, a concrétisé la victoire des Mercenaires qui ont bombardé le gardien adverse Jean-Philip Fecteau de 44 tirs.

Samuel Landry a inscrit le dernier filet de la saison 2022-2023, en fin de rencontre, pour le Giovannina qui a tiré 26 fois contre le gardien vainqueur Michaël Denoncourt.

Retour sur le match de samedi

Comme on le mentionnait précédemment, le match no 5 de cette série a été présenté le vendredi 7 avril devant une excellente foule de 1 378 spectateurs réunis au Centre Caztel de Sainte-Marie. Mené par Nicolas Létourneau qui a inscrit deux buts, le Giovannina avait alors signé un gain de 4-3, rétrécissant momentanément l’écart 3-2 dans cette série 4 de 7.

Létourneau avait inscrit le seul but de la période initiale sur des aides de Philippe Leclerc et Olivier St-Cyr, lors d’un avantage numérique, à 11:32.

Samuel Bisson avait créé l’égalité 1-1 lors d’une supériorité numérique, lui aussi, à 3:50 et le Giovannina avait repris son avance un peu moins de trois minutes plus tard, Jason Breton complétant une manœuvre de Philippe Leclerc et Charles Bêty à 6:32. Une belle pièce de jeu a permis à Joey Beaudoin avait permis aux visiteurs de créer une fois de plus l’égalité avant la fin de l’engagement. Seul devant le gardien adverse, il a déjoué le gardien Jean-Philip Fecteau d’un tir précis à 13:16.

L’issue du match s’est décidée en troisième, après que le Giovannina ait inscrit deux buts en un peu plus de quatre minutes dans le premier tiers de l’engagement. Nicolas Létourneau, avec son deuxième du match, avait donné les devants 3-2 aux locaux à 2:15, sur une autre passe notamment de Philippe Leclerc, puis Samuel Landry a creusé l’écart à 4-2 en complétant un jeu amorcé par Olivier St-Cyr à 6:33.

Loin de se laisser abattre, les Mercenaires ont rétréci l’écart 4-3 sur un filet de Mathieu Blanchet à 10:32, mais le Giovannina a tenu jusqu’à la fin pour l’emporter, les Beaucerons tuant même une pénalité de quatre minutes pour bâton élevé imposée à Samuel Landry alors qu’il restait 4:03 à jouer à l’engagement.

Joueur par excellence

Soulignons qu’au terme de ces séries âprement disputées par l’ensemble des formations de la Ligue de hockey Côte-Sud, Joey Beaudoin des Mercenaires de Lotbinière a été sacré joueur le plus utile des séries éliminatoires, lui a qui complété celles-ci avec une fiche de 12 buts et 11 passes pour 26 points.

Samuel Landry du Giovannina de Sainte-Marie a été, pour sa part, le meilleur pointeur des séries avec une fiche de 32 points, dont 15 buts.

Source : Serge Lamontagne, relationniste