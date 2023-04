Le Perfection Auto Beauce-Etchemin dresse le bilan de sa saison

La saison du Perfection Auto Beauce-Etchemin s'est terminée ce dimanche 9 avril, avec la défaite en finale face à la Solution Profil Financier de Saint-Victor. Le club fait le bilan de cette saison.

Malgré la défaite, la saison du Perfection Auto Beauce-Etchemin aura été une belle réussite. S'inclinant par la marque de 4 à 3 en prolongation du 7e match de la finale, le club de Beauce-Etchemin a terminé au 1er rang de classement général avec une poussée de 11 matchs sans revers.

Le Perfection Auto a complété sa saison avec une fiche de 19 victoires, 4 défaites et 1 défaite en fusillade. L'équipe termine également avec la meilleure fiche défensive de la ligue accordant 51 buts.

« Je suis quelqu'un d'intense qui ne fait pas les choses à moitié, je veux toujours le meilleur pour mes joueurs et ils méritent qu'on leur offre du 100 %. Cela demande beaucoup d'énergie, je prends une période de repos pour ensuite voir si j'ai encore de l'énergie à donner », a annoncé Stéphane Poulin, coach du Perfection Auto.

Le club pourra compter sur plusieurs joueurs de 20 ans la saison prochaine et ainsi arriver à maturité. Le coach, a souhaité remercier l'ensemble des joueurs et de l'organisation. Il a également félicité les joueurs de Saint-Victor.

« On a un beau produit, des jeunes talentueux, des arénas pleins, je ne veux pas blâmer l’arbitrage, mais je leur souhaite un meilleur suivi, ils sont laissés à eux-mêmes et la qualité de notre arbitrage fera en sorte que notre ligue va progresser. Également, il respecte le président actuel de la ligue, mais espère du changement de ce côté. Notre ligue doit évoluer et je ne pense pas qu’elle passera à un autre niveau avec le président en place », a conclut Stéphane Poulin.