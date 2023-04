Thomas Loubier: une vie entre étude et baseball

Le Beaucevillois, Thomas Loubier, est un jeune joueur de baseball de la région qui a récemment été sélectionné par l'Académie de Baseball du Canada (ABC). Il aspire à devenir joueur professionnel, tout en laissant une grande place à ses études.

« Mon rêve est de devenir joueur professionnel, mais je garde en tête aussi l'importance de faire des études et avoir une bonne éducation », a débuté Thomas Loubier. Conscient que le parcours jusqu'au professionnalisme peut-être long et difficile, le jeune lanceur privilégie ses études avant tout. « J'aimerais vraiment pouvoir avoir une bonne éducation tout en continuant le baseball à côté. Je trouve que c'est important d'avoir un plan B si le baseball ne fonctionne pas. »

Joueur depuis le plus jeune âge

« J'ai commencé le baseball assez jeune, vers 6-7 ans. Je me suis inscrit pour le plaisir au départ et je me suis jamais arrêté », a confié le Beaucevillois. Le lanceur rejoint à 12 ans, les Combattants de Beauce-Appalaches pour y jouer une dizaine d'année. Ensuite, il décide de poursuivre dans le calibre Midget AAA avec Rivière-du-Loup.

Mais le plus beau moment de sa jeune carrière, restera celui de sa sélection avec l'ABC. « J'étais vraiment heureux quand j'ai appris la nouvelle. Je rêvais vraiment de cette sélection et cela faisait près de trois années que je m'entraînais vraiment fort. Puis c'est le fun, quand on travaille fort pour quelque chose et qu'au final ça arrive », a complété Thomas Loubier.

Canada Cup, Etats-Unis et collège à Montréal

La sélection de Thomas Loubier à l'ABC va lui permettre de vivre pas mal de belles choses dans les mois à venir. Il débutera dès le mois de mai au poste de lanceur avec l'équipe U16. « Je vais commencer début mai avec un peu de game en Ontario puis aux Etats-Unis, à Atlanta et à New-York. On a aussi la chance d'être sélectionné pour jouer la Canada Cup cet été. Puis je vais aussi aller en septembre avec l'ABC à Montréal, car ils sont affiliés au Collège Ahuntsic, pour poursuivre mon éducation », a-t-il confié à EnBeauce.com.

« À plus court terme, j'aimerais aller aux États-Unis, car c'est là qu'il y a le baseball le plus fort et où on peut avoir le plus de visibilité. En tant que fan, je suis l'équipe des Blue Jays de Toronto, c'est une équipe qui me fait pas mal rêver », a conclut Thomas Loubier.