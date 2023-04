Le Tournoi de hockey féminin débute ce vendredi !

Comme annoncé il y a quelques semaines, le Tournoi de hockey féminin débutera ce vendredi 21 avril, dès 17 h 30, dans les Arénas de Saint-Prosper et Saint-Georges.

Au total, ce sont 48 équipes et plus de 500 hockeyeuses qui s'affronteront sur trois jours. Les premières à entrer en lice dans la classe C, seront l'équipe Kraken contre le Plastique Moore au Centre sportif Lacroix-Dutil. Au même moment la classe E débutera au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper avec les Mélis-Mélos contre Les pas d'allure.

Il y aura ensuite environ un match toutes les demi-heures sur les glaces Canam et Manac à Saint-Georges, et toutes les heures à l'aréna de Saint-Prosper, jusqu'à minuit.

De plus, une mise au jeu officielle se teindra lors du match des Friends et des Loups à 11 h 30 sur la glace Canam de Saint-Georges. Les finales de ce tournoi débuteront dimanche 23 avril dès 12 h.

Pour rappel, ce tournoi a pour but de promouvoir le hockey féminin en Beauce et au Québec. Grâce à ce dernier, plusieurs programmes de développement ont pu voir le jour sur le territoire beauceron.