Les gagnantes du Tournoi de hockey féminin sont connues !

Le Tournoi de hockey féminin se déroulait à Saint-Georges et Saint-Prosper du 21 au 23 avril. Après trois belles journées de match, les gagnantes des catégories A, B, C, D et E sont désormais connues.

Si les demi-finales, ce sont essentiellement tenues ce dimanche matin, les finalistes avaient rendez-vous l'après-midi même pour disputer les dernières parties du tournoi.

Voici les résultats des différentes finales:

Finale classe A

Royaume de la Tarte 2 - 0 Yess les pièces

Finale classe B

Liquor Store Magog 0 - 3 Green Machine



Finale classe C

Les Fernandes a Bégin 3 - 1 Fire and Ice

Finale classe D

Yoshi 4 - 2 Les Loups

Finale classe E

Fondation Arianne 1 - 3 Veilles Nounes