Les Condors l'emportent et obtiennent un dernier match

Les Condors faisaient face à l'élimination dans cette série finale contre les Cobras de Terrebonne, ce mercredi 26 avril à Saint-Georges. Dans un match où les hommes de Jonathan Ferland ont été très sérieux, ces derniers forcent la tenue d'un septième match en remportant la partie 3 à 2.

Les Condors peuvent notamment remercier leur gardien, William Gagné, qui a une nouvelle fois sorti une grosse performance en réalisant pas moins de 51 arrêts. Dans une ambiance survoltée avec plus de 1 500 spectateurs, les joueurs du Cégep Beauce-Appalaches n'ont jamais relâché leurs efforts.

Après une première période sans aucun but, le public de la glace Canam a dû attendre le début de la seconde pour voir les Condors débloquer le compteur. Bien servi par Jean-Raphaël Roy et Alexandre Lamarre, Philippe Vézina fait trembler le filet adverse. Quelques minutes plus tard, Jean-Raphaël Roy viendra lui aussi ajouter un but pour porter le score à 2-0. En fin de période, les Cobras reviennent à un petit but d'écart. 2 à 1 en fin de seconde période.

Le dernier tiers est très disputé et Terrebonne pousse, sans jamais faire craquer William Gagné qui aura effectué pas moins de 27 arrêts juste sur cette période. Ce sont finalement les Condors qui frappent à nouveau grâce à Jean-Raphaël Roy, bien aidé par Maxime Poirier et Mathieu Thibault. 3 à 1, puis finalement 3 à 2 pour conclure cette partie avec un second but d'Anthony Di Cesare en fin de match.

Les Condors auront l'opportunité de ramener leur première coupe NAPA à Saint-Georges ce vendredi 28 avril dès 19 h, en jouant à Terrebonne. Un match qui promet déjà beaucoup tant l'enjeu est important.