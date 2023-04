Le 24DH revient pour sa huitième édition les 6 et 7 mai

Comme chaque année, l'événement du 24DH de Saint-Georges Ford est de retour au Centre sportif Lacroix-Dutil les 6 et 7 mai prochains. Au total, 50 joueurs de hockey se dépasseront au profit des enfants malades de la région pour la plus longue partie de hockey de l'histoire en Beauce.

Une partie de 24 h, c'est le pari fou du 24DH et de ses 50 participants. Le 24DH est un match de hockey qui rassemblera 25 joueurs sur deux équipes et qui s'étale sur une journée complète de jeu. Au total, les deux équipes joueront 24 périodes de 50 minutes.

« On débutera le 6 mai, à 10 h le matin avec une mise en jeu protocolaire. Ensuite, les joueurs joueront par tranche de deux heures, 2 h de jeu puis 2 h de repos. Puis on enchaînera jusqu'au dimanche 7 mai, à 10 h », a détaillé Carl Breton, membre du comité organisateur.

Cette année, l'événement se déroulera au même moment que la finale du Cool FM, une opportunité pour les spectateurs de profiter des deux événements. « Nous sommes fiers d'avoir le Cool FM en finale le samedi soir, donc on souhaite que les gens aillent les encourager, mais aussi qu'ils viennent nous voir par la même occasion pour encourager les joueurs », a-t-il ajouté.

Des recettes pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin

Depuis leur début, les équipes du 24DH Saint-Georges Ford ont remis près d'un demi-million de dollars à la Fondation Santé Beauce-Etchemin dans le cadre de leurs événements-bénéfices annuels. Tous les dons recueillis vont à la Fondation pour l'achat d'équipements médicaux pour enfants de l'Hôpital de Saint-Georges. L'année passée, ces dons ont permis l'achat de jeux d'enfants pour le nouveau parc extérieur de l'hôpital.

« Nous (Ford) sommes là depuis le début aux côtés des organisateurs, et c'est vraiment un plaisir de voir que l'argent reste dans la région. C'est vraiment une belle cause. Quand on va à l'hôpital et qu'on voit les machines, c'est formidable. Bravo aux organisateurs », a expliqué Jean-François Vachon, président de Saint-Georges Ford.

En décembre dernier, les équipes du 24DH Saint-Georges Ford ont également été à l'origine de l'achat urgent d'un ventilateur de transport afin de répondre aux besoins des enfants et des nouveaux nés aux prises avec le VRS (Virus respiratoire syncytial).

En plus de participer à cet événement, il est aussi possible d'effectuer des dons en contactant le comité organisateur via leur page Facebook ou directement sur le site internet: www.defihockey24h.com.