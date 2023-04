Judo: les athlètes du Club de Saint-Georges encore médaillés

Le Club de judo de Saint-Georges avait rendez-vous avec deux compétitions, la fin de semaine passée, à Edmundston au Nouveau-Brunswick et à Beauport. Les athlètes du club beauceron ont ramassé de belles médailles.

Les 22 et 23 avril, les judokas étaient de compétition dans le Nouveau-Brunswick face à des athlètes de l'Ontario à la Nouvelle-Écosse. Trois représentants U14 du Club de judo de Saint-Georges ont combattu avec Magalie Hins qui a terminé seconde avec 2 victoires et 1 défaite. Antoine Rancourt et Matéo Salazar ont accroché la dernière marche du podium avec 2 victoires et 2 défaites.

Chez les U16, Leah Michaud remporte le bronze alors que son compatriote, Édouard Soullière-Fabre, termine sa journée en 5e position en perdant sa finale de bronze. Dans la catégorie U18, Charline Bourque, qui revenait d'Allemagne, a pu terminer en 3e position. Métis Couture fit de même et Leah Michaud qui tenta sa chance dans une catégorie d'âge plus vieille, reporte aussi le bronze.

En senior, Métis Couture est passé proche d'une médaille de bronze, qu'il perdra finalement dans son combat final. De très bonnes performances en vue du Championnat Canadien qui se tiendra à Montréal du 18 au 22 mai.

Les plus jeunes du club avaient rendez-vous à Beauport, dans la région de Québec. Près de 14 athlètes des U8-U10-U12 et U14, ont participé à cette compétition régionale.

Pour les U8-U10, Trois judokas ont remporté l'or avec Arnaud Poulin, Nathan Rivard et Even Vachon. Les 4 autres ont accroché la troisième place, soit Adam Boulianne, Marius Duval et Élodie Lessard et Eva Quirion.

Antoine Maheux, Benjamin Lachapelle, Rochard Rodrigue, Charlie Lachance et Noah Gendron ont tous remporté une médaille d'argent. Olivier Mercier et Thomas Lagueux sont allés chercher de l'expérience.