Patinage artistique: plusieurs athlètes de Saint-Georges récompensées

Les athlètes du Club de patinage artistique de Saint-Georges ont remporté plusieurs médailles lors de la compétition Benoît Lavoie.

Pour débuter, trois des treize patineuses du club de Saint-Georges sont montées sur le podium lors de cette compétition. Léa Fortin a remporté la médaille d'or dans la catégorie Star 7 artistique, Ély-Rose Vallée, la médaille d'argent dans la catégorie Star 4 moins de 10 ans et Marie-Maxim Bernard, la médaille d'argent dans la catégorie Star 5 moins de 10 ans.

Voici les résultats des autres participantes:



Laurence Duquette - 6e dans la catégorie Star 5 moins de 10 ans

Sabrina Rodrigue - 4e dans la catégorie Star 6

Annabelle Vallée - ruban bronze dans la catégorie Star 2

Alyson Bureau Boulanger - ruban argent dans la catégorie Relève

Anne-Sophie Rancourt - 8e dans la catégorie Star 6

Lory-Ann Vallée - 4e dans la catégorie Star 5 plus de 13 ans

Laurence Cloutier - 5e dans la catégorie Pré-juvénile

Maelle Morin - 7e dans la catégorie Star 5 moins de 13 ans

Alexia Duquette - 6e dans la catégorie Star 5 moins de 13 ans

Noémie Groleau - 7e dans la catégorie Pré-novice programme court

L'association des clubs de patinages artistique des régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches rendait également hommage à ses lauréats le 23 avril dernier. Ainsi, sept patineuses du club ont été récompensées pour leurs accomplissements en 2022.

Marie-Maxim Bernard a remporté le lauréat dans la catégorie "Patinage de compétitions Star 4 et 5. Noémie Groleau, Sabrina Rodrigue, Camille Gagné, Anne-Sophie Rancourt, Geneviève Boisvert et KArellye Bégin ont reçu une médaille pour la réussite de leurs tests Or en danse.