Quatre membres du CNRB au Défi AlterGo de Montréal

Quatre membres du Club de natation régionale de Beauce (CNRB) ont participé à la quarantième édition du Défi sportif AlterGo qui se tenait à Montréal la semaine passée.

Réunissant près de 7 000 athlètes affectés par diverses limitations, la compétition multisport a permis à quatre membres du Club de Natation Régional de Beauce de démontrer leur capacité à performer.

Devant le public réuni au Centre Claude Robillard, Pier-Anne Bourque s’est démarqué en obtenant l’or au 25 mètres libre et le bronze au 25 et 50 mètres dos. Charles-Antoine Bourque a quant à lui accédé à la médaille de bronze au 100 mètres libre et au 50 mètres dos. De leurs côtés, Alexandra Rodrigue et Exenia Bolduc touchaient respectivement l’argent et le bronze au 50 mètres dos et au 50 mètres libre.

Les quatre athlètes qui s’entrainent tous les dimanches avec le C.N.R.B. voient ainsi leurs efforts récompensés.