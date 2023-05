Un nouvel entraîneur chez Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges

Le club des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges a annoncé, ce lundi 1er mai, la nomination de Vincent Breton Robert à la tête de l'équipe des Dragons Cadet. Il prendra la place de Pascal Lapierre.

Vincent Breton Robert sera le nouvel entraîneur-chef et également le coordinateur offensif des Dragons pour cette nouvelle saison. Il ajoutera à cela son poste d'entraîneur des porteurs de ballons avec les juvéniles qu'il occupait déjà depuis 2022.



Vincent Breton Robert est récemment diplômé de l'Université Laval en enseignement des mathématiques. Il possède aussi un certificat éducation physique, ainsi qu'un DESS en administration des affaires. L'ancien porteur de ballon du Rouge et Or a aussi joué comme retourneur durant 5 saisons avec Laval. Il a aussi joué son football collégial pour les Faucons du Cégep de Lévis durant 3 ans.

Son amour du football a commencé à Saint-Anselme pour son équipe du secondaire où il y a joué durant 6 ans. (À partir de la 6e année) Vincent saura utiliser sa pédagogie ainsi que son expérience de joueur de haut niveau pour enseigner aux jeunes les rudiments de ce beau sport.

" Je suis très enthousiaste d’entamer ce nouveau défi! J’ai hâte de commencer les pratiques du camp de printemps et de travailler avec les jeunes. Mon but est de leur transmettre mon bagage, mes valeurs et mes expériences sportives. Je souhaite optimiser la progression de mes athlètes tout en leur transmettant ma passion pour ce merveilleux sport ", a commenté le nouvel entraîneur-chef des Dragons Cadet.