Jeux du Québec: trois nageurs du CNRB retenus

Trois nageurs du Club de Natation Régional de Beauce (CNRB) feront partie de l’équipe de Chaudière-Appalaches au prochain Jeux du Québec qui se tiendront à Rimouski du 21 au 29 juillet 2023.

C’est lors d’une compétition tenue à Thetford Mines samedi 29 avril, que les nageuses et nageurs qui représenteront la région de Chaudière Appalaches ont été choisis.

Maude Frenette, Émile Begeron et Émile Soulières, en vertu de leurs résultats lors de cette rencontre et tout au long de la saison, se sont vu confirmer leur place au sein de la délégation de la région. Huit nageurs et nageuses du Club de Natation régional de Beauce participaient à ces courses de sélection.

Plus tôt dans cette même journée, quinze jeunes membres du CNRB étaient aussi inscrits à une rencontre régionale. Ces derniers ont profité de l’occasion pour inscrire plusieurs meilleurs temps personnels et, à deux occasions, ont accédé au podium.