La Véloroute de la Chaudière sera ouverte à temps pour l'été

La MRC de la Nouvelle-Beauce a annoncé par voie d'un communiqué que la Véloroute de la Chaudière rouvrira ses accès au public en vue de la période estivale dès vendredi le 12 mai.

Ainsi, piétons, cyclistes et patineurs pourront à nouveau parcourir la Véloroute. Le célèbre parcours beauceron de 146 km sera prêt pour laisser les familles et les gens profiter de l'été et de ses paysages.

« L’infrastructure a été nettoyée pour la saison estivale afin d’y accueillir les cyclistes sur vélos traditionnels ou électriques, les patineurs sur roues alignées ainsi que les marcheurs. Nous voulons néanmoins vous rappeler que la présence d’animaux domestiques, tels que les chiens, est interdite », a inscrit la MRC de la Nouvelle-Beauce dans son communiqué.

Il faut tout de même ajouter que des travaux seront prévus sur les lieux au cours du mois d'août. Le ministère des Transports du Québec prévoit des travaux de remplacement de ponceaux. La MRC s'est engagée à aviser la population des secteurs de la Véloroute touchés ainsi que les moments et durées des travaux.