Bilan d'une belle saison de compétition pour l'école de danse Dan-zaa

L’école de danse Dan-zaa, de Beauceville, a de nouveau réalisé une très belle saison de compétition en remportant de nombreux prix avec ses différents groupes.

« Tout le monde travaille tellement fort, autant les danseurs que les profs. Je suis vraiment contente de la saison », a mentionné Valéry Loubier, directrice de l'établissement. « On a un style vraiment particulier et c'est ça qui fait qu'on se démarque. On fait du hip-hop, mais je n'aime pas entrer dans le moule et c'est ce qui fait notre force! »

RepreZent

Les danseurs beaucerons ont d’abord participé à la compétition RepreZent, qui avait lieu au Centre des congrès de Québec au début du mois de mars dernier.

Le groupe de No rules a terminé en première position de sa catégorie, tout comme Mini boss, Dz royalty, No rules varsity, Mamzaile et Atomix. Outstanding a remporté une troisième position alors qu’il faisait face à sept autres groupes.

Bravissimo

Les équipes de Dan-zaa se sont ensuite rendues au Cégep de Drummondville pour participer à Bravissimo, entre le 17 et le 19 mars dernier.

Ici, No rules a obtenu une mention rubis ainsi qu'une deuxième place sur quatre équipes en calibre compétitif, Outstanding a eu la mention émeraude avec une deuxième place sur 10 équipes en calibre précompétitif, No limitz a eu la mention rubis en calibre compétitif et D-Squad s’est vu attribuer la mention rubis avec une deuxième place sur deux équipes, mais a également obtenu un Coup de coeur des juges.

Qui plus est, No Limitz varsity a fièrement remporté la première place sur 11 équipes dans la catégorie Novice 10-12 ans et a reçu une mention spéciale des juges pour un Coup de cœur au niveau de la chorégraphie et de l’interprétation des danseurs.

Ultimate Dance Move

La semaine suivante, Dan-zaa montait sur la scène de la compétition Ultimate Dance Move à Montréal.

Beware a terminé en deuxième position avec un Coup de cœur des juges leur permettant de participer au showcase. Puis, No limitz, Mini boss et Da family crew ont remporté une première place, No limitz varsity, Trouble maker et Atomix une deuxième place et ce fut une quatrième place pour Outlaws.

View Dance Challenge Québec

C’est ensuite à View Dance Challenge Québec que trois groupes de danseurs ont fait leur preuve.

Trouble maker a obtenu une note de 93 % avec une mention platinum ainsi qu’une mention pour la meilleure note en novice 10-12 ans, petit groupe, tous styles confondus. Da family crew a obtenu une mention platinum avec une note de 93 %, tout comme No rules varsity avec 94%.

The Dance Worlds

No rules, le groupe du plus haut niveau de l’école, a participé aux Championnats du monde de danse à Orlando en Floride en avril.

Après de longs mois d’efforts et des modifications de dernière minute, les Beaucerons ont participé à la demi-finale, puis à la finale, pour finalement obtenir le prix du 5e meilleur pays au monde.

View Dance Challenge Montréal

La saison compétitive s’est terminée en beauté la fin de semaine passée à View Dance Challenge à Montréal.

D-Squad a remporté une première place avec la mention platinum grâce à une note de 94 %. No rules Varsity a également remporté la première place, une mention platinum avec une note de 95,15%, qui se trouvait être la meilleure note de la journée, ainsi qu’une mention spéciale d’une juge pour la meilleure intensité.

Qui plus est, Outstanding a remporté la première place avec la mention platinum, ainsi qu’une mention Coup de cœur des juges, une mention pour le plus beau costume et la meilleure note de la catégorie novice de toute la fin de semaine.

Pour leur part, les danseurs de No limitz ont fini en première place avec la mention platinum, une mention Coup de coeur des juges, la troisième meilleure note de la catégorie pré-compétitif-teen-large group de toute la fin de semaine ainsi qu’un Coup de coeur pour le plus beau costume de la compétition.

Le groupe No rules a obtenu la meilleure mention possible, platinum plus, avec une mention Coup de cœur des juges.

Danser avec Dan-zaa

Pour mieux connaître l’école de danse Dan-zaa de Beauceville, suivez la page Facebook. Des vidéos seront publiées prochainement pour présenter les différents groupes.

Les inscriptions se font au mois d’août. Pour tous renseignements, contactez l’école par la page Facebook ou par courriel à [email protected]