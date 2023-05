Les Beauceronnes Marie-Philip Poulin et Tamarra Thibeault récompensées au Gala Sports Québec

Si la Ligue nationale de hockey persiste à tolérer les bagarres sur la glace, elle peut s’attendre à voir ses durs à cuire mourir dix ans plus jeunes que leurs coéquipiers. C’est l’inquiétante conclusion à laquelle en viennent des chercheurs de l’université Columbia, à New York, après avoir analysé les données touchant plus de 6000 joueurs ayant ...