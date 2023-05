Vincent Drouin quitte la présidence de la LHCS

Les administrateurs de la Ligue de hockey de la Côte-Sud (LHCS), qui existe depuis maintenant 11 ans, devront se désigner un nouveau président puisque l'actuel titulaire, Vincent Drouin, leur a annoncé qu'il quittait le poste.

C’est lors d’une rencontre de bureau des gouverneurs de la LHCS, tenue le mercredi 10 mai, que M. Drouin a fait part de sa décision. Il est devenu président de la LHCS à l’aube de la saison 2019-2020. Il aura eu un mandat marqué par la pandémie de la COVID-19 qui a mis un terme abrupt à cette saison à quelques jours du début des séries éliminatoires, en plus de forcer l’annulation de la saison 2020-2021.

Il aura été fort impliqué dans la ligue dès ses débuts, en occupant les rôles de joueur, gouverneur, entraîneur et président.

« J’ai bien aimé les discussions avec l’ensemble des gouverneurs. Ce sont des gens qui veulent le bien de la ligue et une belle collaboration s’est établie entre eux au cours des dernières années », mentionne-t-il en soulignant que diverses raisons l’ont amené à prendre cette décision.

« J’avais fait le tour du jardin et j’avais beaucoup de moins de temps à accorder à mes fonctions de président ainsi qu’à la ligue. J’ai repris le goût du coaching avec le Junior AA (Lafontaine de Bellechasse) cette année, sans oublier mes garçons qui jouent encore au hockey et le fait que je sois entraîneur au niveau du Midget B », a-t-il expliqué, énumérant les projets qu'il a pour son futur.

En plus d'une nouvelle présidence, l'administration de la LHCS se devra également de dénicher un nouveau secrétaire-trésorier. « Les gars travaillent ensemble et je suis certain qu’ils vont trouver la bonne personne qui assurera la poursuite des activités », s'est rassuré Monsieur Drouin.

Maintenant, qu'est-ce qui attend la ligue et ses défis? Vincent Drouin assure que le groupe est dans de bonnes mains, mais il pointe du doigt l'enjeu du calibre compétitif et équitable comme dossier à garder au-dessus de la pile. « Le défi de la ligue sera toujours de maintenir un calibre intéressant et que l’on assure la plus grande parité entre les équipes. »

Une annonce suivra concernant l'identité des successeurs aux postes de président et de secrétaire-trésorier.