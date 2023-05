Venez rouler au District Métal Bernard!

Près d’une centaine d’adeptes de planche à roulette, bicyclette, patin à roues alignées et trottinette étaient présents, samedi dernier, au parc Alexis-Blanchet de Saint-Lambert-de-Lauzon, afin d’assister à l’inauguration officielle du District Métal Bernard.

Le nom de ce nouvel espace, dédié au skateparc et à la piste de pumptrack, réfère à la collaboration et l'appui financier de Métal Bernard, une entreprise fondée à Saint-Lambert-de-Lauzon en 1982.

« Métal Bernard est l’un des fleurons de Saint-Lambert, c’est une entreprise qui nous rend fiers, tant à travers la province, qu’à l’international. Avec l’équipe municipale, nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier de leur soutien pour un projet de cette envergure! », a mentionné Olivier Dumais, maire de la Municipalité.

« Cela fait de nombreuses années que Métal Bernard souhaitait s’impliquer dans sa communauté et participer concrètement à son développement. Plusieurs membres de notre équipe habitent à Saint-Lambert et nous sommes fiers de pouvoir contribuer à leur offrir des installations comme celle-ci, où ils peuvent passer du temps en famille », a pour sa part souligné Louis Veilleux, président de Métal Bernard.

Ouvert à l’automne 2022, le skateparc, d’une superficie de 5 000 pieds carrés, offre une multitude de modules qui permettent aux petits et aux grands de rouler, glisser, sauter et s’amuser. Quant à elle, la piste de pumptrack est composée de bosses et de virages relevés sur une longueur de plus de 115 mètres, qui peuvent être complétés sans pédaler.

La population est invitée à découvrir le District Métal Bernard tous les jours jusqu’à 22 heures.