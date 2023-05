Une troisième place à Toronto pour le Studio de danse Nancy Gilbert

Les danseuses du Studio de danse de Saint-Georges, étaient en compétition au View Dance Challenge de Toronto, du 11 au 13 mai. L'équipe de Nancy Gilbert a remporté la troisième place dans ce concours.

Dans une compétition qui aura duré trois jours, les danseuses de Saint-Georges ont participé au niveau pré-compétitif et compétitif. Ces catégories incluaient 13 numéros de jazz, lyrique, contemporain et hip hop avec trois solos. Pour cette première, l'équipe a remporté la troisième place dans la catégorie meilleurs studios de la compétition.

« L'engouement, l'esprit d'équipe, les sourires et les larmes de joie étaient au rendez-vous, mais surtout les mentions spéciales pour la synergie, la confiance des danseurs entre eux, l'énergie, la prestance et la qualité des chorégraphies. Mes cocottes sont âgées entre 7 et 22 ans et je suis fière de chacune d'elles. Un gros Bravo! » a ajouté Nancy Gilbert.

Cette récompense s'ajoute également aux autres premières places et mentions d'excellence.