Jean-Danyel Samson est le nouveau président de la LHCS

Jean-Danyel Samson est le nouveau président de la Ligue de hockey Côte-Sud, vient d'annoncer l'organisation par voie de communiqué de presse.

En poste depuis une dizaine de jours, le résident de Saint-Lazare succède à Vincent Drouin qui avait annoncé son départ le 10 mai.

Ancien gardien de but et entraîneur de la défunte formation de La Pocatière dans la LHCS, M. Samson est une figure connue dans le domaine du hockey sénior où il œuvre depuis une vingtaine d’années.

« Je siégeais déjà au sein du bureau des gouverneurs en tant que directeur général du Plastiques Moore de Saint-Damien. C’est ma neuvième année dans la LHCS et je connais donc très bien celle-ci ainsi que tous ceux (les gouverneurs) qui la dirigent actuellement », a indiqué le nouveau président dans le communiqué, qui a dit apprécier le vote de confiance que ces derniers ont posé à son égard.

Parmi les priorités du nouveau président, on retrouve la nomination d’un nouveau secrétaire-trésorier, mais surtout de s’assurer le retour de toutes les équipes en vue de la saison 2023-2024, ce qui devrait être fait d’ici le 1er juin prochain.

« Nous avons une autre rencontre du bureau des gouverneurs le 30 mai et on espère que les équipes n’ayant pas encore confirmé leur retour (deux) le feront. La stabilité de la ligue et l’établissement d’une saine parité entre les équipes seront mes principaux objectifs en tant que président », a souligné M. Samson en ajoutant que la ligue cherchera aussi à augmenter sa visibilité et sa présence dans certains milieux où l’on assiste à une baisse d’achalandage.

« On veut augmenter notre visibilité, car nous offrons un excellent produit aux gens. Cela se ressent au guichet dans certains marchés », précise le dirigeant en ajoutant qu’en ce sens, la prochaine saison de la LHCS, la 12e de son histoire, sera importante.

« Nous avons la chance d’avoir une ligue bien gérée et dans laquelle ce sont les gouverneurs qui prennent les décisions. C’est de bon augure pour le futur », a-t-il conclu.